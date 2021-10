Obri a València Brooklyn Escola Cinema, una escola de cinema "per a tots els públics"

Després de diversos anys vivint en l'estranger, els deu últims a Nova York, Guillermo Barreira -nét del fundador de l'Escola de Disseny Barreira- torna a la seua ciutat natal per a "continuar el llegat que el seu avi va atorgar al món de les arts".

En aquesta ocasió, serà amb la inauguració d'un nou espai al barri de Russafa, en concret en el número 32 del carrer Dénia, Brooklyn Escola Cinema.

Es tracta d'un centre d'aprenentatge on totes aquelles persones que tinguen una mínima inquietud pel cinema i tots els seus vessants, puguen formar-se de la mà de les millors figures a través de diferents cursos i tallers presentats en diverses modalitats, amb la intenció que s'ajusten a totes les exigències i necessitats de l'alumnat", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

L'escola comptarà amb la participació de convidats, tant nacionals com a internacionals, amb "una àmplia experiència i bagatge cultural".

La marxa de Brooklyn Escola Cinema arrancarà al novembre amb tallers, que se succeiran al llarg dels mesos següents en horari de divendres i dissabte.

Les propostes que conformen aquesta etapa inicial són: Taller de Guió per a Curtmetratge impartit per Guillermo Barreira; Curs i laboratori de Direcció d'Actors impartit per Guillermo Barreira; Taller d'Art Dramàtic Adults impartit per Ita Aagaar, i Taller d'Art Dramàtic Adolescents, impartit també per Ita Aagaar. En la primavera de 2022 s'afegiran altres dos cursos més dedicats a la Introducció al Cinema Digital i un Club de Suport Moral per a Cineastes.

El pròxim pas de l'escola és llançar els cursos anuals amb el començament de la nova temporada al setembre de 2022: Autoria, Cinematografia i Art Dramàtic.

TRAJECTÒRIA

Guillermo Barreira és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Cardenal Herrera CEU i amb una Beca Erasmus a la Malmö Högskola de Suècia. Té un Màster en Arts Visuals i Multimèdia a la Universitat Politècnica de València.

Ha cursat 1 Year Filmmaking in New York Film Academy, un monogràfic de guió a l'Ecam de Madrid, i ha format part del col·lectiu de directors de cinema The Sandbox a Nova York. El seu llargmetratge 'The invisible Worm' va començar la seua marxa en el Chelsea Film Festival de Nova York, estrenat en el cinema Cinépolis.

A més, el seu curt 'Burking' va guanyar al Festival de Curts de la Casa Encesa de Cajamadrid i uns altres, i ha participat en festivals com Almeria en Corto o Alcobendas.

El seu guió 'Pallid' ha sigut semifinalista en el Rhode Island International Film Festival i en el Big Apple Film Festival de Nova York. Ha treballat en nombrosos llargmetratges independents a Nova York i en televisió per a sèries de ficció de Netflix, NBC, Universal, ABC, etc., Com a formador, porta anys compaginant el seu treball com a professor d'audiovisuals amb la seua faceta de director i productor. Així mateix, ha sigut ajudant de Professor en la New York Film Academy.