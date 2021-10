Detingut el 'pequeño Nicolás' de Crevillent per un delicte d'odi a la Guàrdia Civil

L'arrestat, a qui li constaven cinc reclamacions en vigor de jutjats de les províncies de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Alacant i l'Audiència Provincial d'Alacant, ha ingressat a la presó per al compliment d'una condemna de nou mesos i el pagament de multa per valor superior a 55.000 euros per un delicte d'estafa.

L'any 2016 aquesta persona, que va ser batejada pels mitjans com el 'pequeño Nicolás' de Crevillent, va ser detinguda per la Guàrdia Civil quan li constaven 19 ordres de detenció i dos d'indagació de domicili de diferents jutjats del territori nacional, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

L'operació va arrancar a principis del passat mes de juliol quan la Guàrdia Civil de Crevillent va tindre constància que un ciutadà podia estar cometent delictes d'odi amb comentaris a través d'una coneguda xarxa social dirigits contra la Guàrdia Civil, per la qual cosa els agents van iniciar una investigació i van verificar l'existència d'un usuari que publicava comentaris en el mur d'un grup.

Una vegada analitzat el contingut dels missatges, es puc constatar que aquesta persona utilitzava la xarxa social com a mitjà per a traslladar un discurs d'odi i rebuig cap a l'institut armat. A més, es van detectar més de tres desenes de publicacions en les quals feia comentaris com: "La Guàrdia Civil roba i assassina ciutadans per a quedar-se amb el seu menjar", o "La Guàrdia Civil, els encarregats de fer complir la Llei han rebut diners a canvi de no realitzar el seu treball".

En els missatges, emesos des de 4.300 perfils d'usuari diferents, publicava informació falsa sobre la seua pròpia identitat i el seu parador. Una vegada que va ser descoberta la seua verdadera identitat, els investigadors van esbrinar que vivia ocult a causa que era coneixedor que estava reclamat per la Justícia i que requeien sobre ell cinc assenyalaments de cerca, detenció i personificació de diferents jutjats.

Un d'ells, de l'Audiència Provincial d'Alacant, per al seu ingrés a la presó. La resta d'òrgans reclamants eren Jutjats de Madrid, de Mollet del Vallès (Barcelona), de Palma de Mallorca (Balears) i d'Elx (Alacant).

El passat 13 d'octubre agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Crevillent van procedir a la seua detenció pels delictes d'odi i cinc requisitorias judicials, una d'elles d'ingrés a la presó.

Finalment, ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Elx, que ha decretat el seu ingrés a la presó per a compliment d'una condemna de nou mesos per una sentència de la Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant, per un delicte d'estafa comès a Crevillent en 2010.