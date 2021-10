Abre en València Brooklyn Escola Cinema, una escuela de cine "para todos los públicos"

Tras varios años viviendo en el extranjero, los diez últimos en Nueva York, Guillermo Barreira -nieto del fundador de la Escuela de Diseño Barreira- regresa a su ciudad natal para "continuar el legado que su abuelo otorgó al mundo de las artes".

En esta ocasión, será con la inauguración de un nuevo espacio en el barrio de Russafa, en concreto en el número 32 de la calle Dénia, Brooklyn Escola Cinema.

Se trata de un "centro de aprendizaje donde todas aquellas personas que tengan una mínima inquietud por el cine y todas sus vertientes, puedan formarse de la mano de las mejores figuras a través de diferentes cursos y talleres presentados en varias modalidades, con la intención de que se ajusten a todas las exigencias y necesidades del alumnado", explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.

La escuela contará con la participación de invitados, tanto nacionales como internacionales, con "una amplia experiencia y bagaje cultural".

La andadura de Brooklyn Escola Cinema arrancará en noviembre con talleres, que se sucederán a lo largo de los meses siguientes en horario de viernes y sábado.

Las propuestas que conforman esta etapa inicial son: Taller de Guión para Cortometraje impartido por Guillermo Barreira; Curso y laboratorio de Dirección de Actores impartido por Guillermo Barreira; Taller de Arte Dramático Adultos impartido por Ita Aagaar, y Taller de Arte Dramático Adolescentes, impartido también por Ita Aagaar. En la primavera de 2022 se añadirán otros dos cursos más dedicados a la Introducción al Cine Digital y un Club de Apoyo Moral para Cineastas.

El próximo paso de la escuela es lanzar los cursos anuales con el comienzo de la nueva temporada en septiembre de 2022: Autoría, Cinematografía y Arte Dramático.

TRAYECTORIA

Guillermo Barreira es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU y con una Beca Erasmus en la Malmö Högskola de Suecia. Tiene un Máster en Artes Visuales y Multimedia en la Universitat Politècnica de Valencia.

Ha cursado 1 Year Filmmaking in New York Film Academy, un monográfico de guión en la Ecam de Madrid, y ha formado parte del colectivo de directores de cine The Sandbox en Nueva York. Su largometraje 'The invisible Worm' empezó su andadura en el Chelsea Film Festival de Nueva York, estrenado en el cine Cinépolis.

Además, su corto 'Burking' ganó en el Festival de Cortos de la Casa Encendida de Cajamadrid y otros, y ha participado en festivales como Almería en Corto o Alcobendas.

Su guión 'Pallid' ha sido semifinalista en el Rhode Island International Film Festival y en el Big Apple Film Festival de Nueva York. Ha trabajado en numerosos largometrajes independientes en Nueva York y en televisión para series de ficción de Netflix, NBC, Universal, ABC, etc., Como formador, lleva años compaginando su trabajo como profesor de audiovisuales con su faceta de director y productor. Asimismo, ha sido ayudante de Profesor en la New York Film Academy.