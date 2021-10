El Gobierno invierte 300.000 euros para ampliar las ayudas al servicio de comedor escolar al inicio y final de curso

Esta inversión extra, que fue aprobada por el último Consejo de Gobierno, se añade a la ordinaria con motivo de la ampliación del servicio durante esos primeros y últimos días de curso, dentro de la normalización de los horarios lectivos y abandono de la jornada reducida en los centros educativos, para favorecer la conciliación de las familias y adecuarse a la actual realidad del sistema educativo.

El marco normativo que define las ayudas al comedor parte de la Orden 8/2012, de 9 de julio, donde se regula el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar para alumnos que tienen la condición de no transportados, en régimen de concurrencia competitiva.

La Resolución 51/2021, de 16 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud convocó dichas ayudas en un escenario de calendario escolar idéntico al de otras convocatorias; si bien en Resolución 103/2021, de 5 de agosto, se modificó dicho calendario en lo que a las jornadas escolares especiales se refiere, determinando que durante el pasado mes de septiembre de 2021 y a partir del 13 de junio de 2022 se ampliara el servicio.

De este modo, se procede en esta convocatoria complementaria a establecer un importe adicional de ayuda de comedor, para poder financiar los gastos derivados de la prestación del servicio durante el nuevo periodo abierto, de tal forma que estos importes se sumarán en cómputo del curso 2021/2022. Las ayudas adicionales se reparten de nuevo en tres tipos, de 80, 40 y 20 euros.

Así estos importes junto con los establecidos mediante la Resolución 52/2021, de 18 de mayo de cada tipo de ayuda, darán lugar a un importe anual en cuanto al tipo de ayudas de 560 euros (ayuda tipo 1 total), 280 euros (ayuda tipo 2 total) y 140 euros (ayuda tipo 3 total).

La cuantía de cada ayuda será la correspondiente a los siguientes tramos de ingresos económicos de renta per cápita, tramos que van a coincidir con los establecidos en la resolución 52/2021 de 18 de mayo:

a) Ayuda tipo 1: renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros.

b) Ayuda tipo 2: renta per cápita entre 4.000,01 euros y 4.600 euros c) Ayuda tipo 3: renta per cápita entre 4.600,01 euros y 6.000 euros

La otra novedad es que participarán de esta convocatoria de ayudas de comedor escolar para el periodo de comedor del mes de septiembre y desde el 13 de junio a final del curso, de forma automática, todos los solicitantes de las ayudas al comedor escolar convocadas mediante la Resolución 52/2021, de 18 de mayo, sin necesidad por lo tanto, de que presenten una solicitud para estas ayudas de este tramo del curso escolar.