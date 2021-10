Puig s'enfrontarà a preguntes sobre "deficiències" en la gestió, separació de poders, PGE i sanitat privatitzada

Des del Partit Popular, la seua síndica, Mª José Catalá, vol saber si el també líder del PSPV té previst abordar "les deficiències de gestió d'alguns dels departaments del Consell".

En canvi, la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, limitarà la seua pregunta a "quines són les prioritats d'un ciutadà de la Comunitat Valenciana".

De Vox, Ana Vega li interrogarà sobre si creu que la Generalitat compleix premisses de l'Estat de Dret com la separació de poders, el compliment de la legalitat o l'acatament de les resolucions judicials, així com si "actua amb imparcialitat i objectivitat".

Entre els grups del Botànic, Fran Ferri (Compromís) qüestionarà a Puig per com valora que "el Govern central només haja executat fins a juny un 16,2%" de les inversions previstes per a la Comunitat en els PGE de 2021.

Com a síndica d'Unides Podem, Pilar Lima li preguntarà si creu que la ciutadania valenciana pot "seguir deixant un minut més la seua salut en mans del model de gestió privatitzada", a més de denunciar "la vergonyosa, condescendent i irresponsable actitud de Ribera Salut" en l'etapa final de la reversió del departament de Torrevella, que va tornar a gestió pública la setmana passada.