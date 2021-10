La Generalitat destinarà 2,8 milions per a implementar noves formes de pagament i informació en temps real en Metrobus

Així, l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), ha presentat els Fons Europeus Next Generation un projecte, amb aquest pressupost, per a dissenyar i implantar un nou sistema de venda de bitllets basat en compte (ABT) i un sistema d'ajuda a l'explotació i informació de persones passatgeres (SAEIP), ha indicat el govern valencià en un comunicat.

El projecte presentat al finançament europeu inclou Sistemes d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEIP) per als autobusos de Metrobus, que permetran, des del punt de vista dels viatgers i viatgeres, millorar la qualitat del servici, doncs es facilitarà informació en temps real del pas per les parades a través d'aplicacions mòbils, pàgina web i punts de parada. D'aquesta manera, es podrà millorar la planificació i es reduirà el temps de viatge de les persones usuàries.

Així mateix, per a millorar la digitalització del sistema de transport públic s'ha proposat la implantació d'un nou sistema de venda de bitllets basat en compte (ABT). Aquest sistema possibilita la utilització de diferents alternatives de mitjans d'identificació per a l'accés i pagament al sistema de transport públic com a targetes sense contacte, telèfons i rellotges intel·ligents (codi QR i NFC) i targetes bancàries sense contacte (EMV), entre uns altres.

El sistema estarà integrat en una aplicació, on la persona usuària podrà optar per carregar diners (com un moneder), o assignar un compte bancari, de manera que les validacions en qualsevol mitjà de transport públic de l'àrea metropolitana (metre, autobús, tren de rodalies) es realitzen amb qualsevol sistema definit anteriorment i els càlculs de pagament es realitzen de manera intel·ligent en el núvol per a permetre tarifes individuals, setmanals, mensuals, adaptades al perfil de la persona usuària.

Amb l'objectiu de renovar la tecnologia del transport de viatgers i viatgeres en aquesta àrea, "s'incorporaran avanços que permetran fer un seguiment eficaç i fiable del nivell del servei prestat, es podrà disposar d'informació centralitzada per a millorar la informació a les persones usuàries i disposarem de mitjans de pagament innovadors que faciliten l'ús diari del transport públic", ha explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Per al Govern valencià és essencial que els veïns i veïnes de la ciutat de València i dels municipis que l'envolten disposen d'una xarxa de transport moderna i àgil que oferisca la possibilitat de realitzar desplaçaments d'una forma més senzilla i sostenible", ha agregat España.