Igualtat inicia el procediment per a elaborar un decret d'atenció primerenca que "millore la qualitat del sistema"

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l'obertura del procés d'informació pública, en la qual també participen les conselleries de Sanitat i Educació, i que és prèvia a l'elaboració del decret, i amb la qual es dona la possibilitat a totes aquelles persones, entitats o organitzacions afectades per la futura norma puguen realitzar quantes aportacions consideren oportunes en els pròxims 20 dies naturals.

Segons ha explicat en un comunicat la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert, en l'actualitat, només l'àmbit de la Conselleria d'Igualtat ja compta amb 3.290 places, la qual cosa ha suposat "triplicar els recursos que hi havia abans de 2015".

L'objectiu, ha explicat, és "implementar un sistema que brinde un servei integral d'atenció primerenca, permetent impulsar en els centres un procés de transformació a partir de pràctiques recomanades basades en l'evidència, i alhora garantir els millors resultats tant per als xiquets i xiquetes com per a les seues famílies".

En aquest sentit, ha assenyalat que aquest curs la xarxa pública de centres d'atenció primerenca de la Comunitat Valenciana ha iniciat el curs escolar amb la previsió d'atendre a 5.626 xiquetes i xiquets que presenten dificultats en el desenvolupament o tenen risc de patir-les.

Aquesta xarxa, que s'inclou en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, realitza una atenció dirigida a xiquets i xiquetes d'entre 0 i 6 anys, a la família i a l'entorn amb l'objecte de donar resposta al més prompte possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten, a través d'un equip de professionals d'orientació interdisciplinària.

Albert, qui ha recordat que abans de l'arribada del Consell del Botànic en 2015 l'antic govern no havia plantejat la creació d'una xarxa pròpia, ha destacat el gran esforç pressupostari que s'ha fet perquè aquestes famílies tinguen accés a una plaça pública on els seus fills i filles reben les cures que precisen.

L'objectiu, ha assenyalat, "és poder arribar a atendre la demanda existent i oferir l'atenció que requereixen les famílies amb xiquetes i xiquets menors de 6 anys des d'una perspectiva global en els àmbits sanitari, social i educatiu", ja que la seua evolució "dependrà en gran manera del moment d'inici de la intervenció".

EL DECRET D'ATENCIÓ PRIMERENCA

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental ha destacat que la prioritat per al Consell era la creació d'una xarxa pública que a la Comunitat Valenciana era inexistent, i ha afegit que ara és el moment de desenvolupar el corresponent marc normatiu, "que garantisca la igualtat i l'equitat i establisca normes bàsiques per a l'organització i coordinació del conjunt d'intervencions que es realitzen promovent un model integral d'atenció primerenca".

Albert ha recordat que les conselleries d'Educació, Sanitat i Igualtat, que són les competents en la prestació de l'atenció a aquests xiquets i xiquetes, ja han elaborat, durant aquests anys, protocols que faça possible la coordinació entre els recursos i els seus professionals.

"Aquesta participació conjunta de les tres conselleries també es traslladarà a l'elaboració del decret, en el qual també comptarà amb un grup d'experts que puga oferir l'assessorament necessari", ha manifestat.