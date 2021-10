AMP Igea: "No hay un país libre que no tenga un Ejército fuerte"

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de visitar la exposición 'El Centenario de la gesta del Regimiento de Alcántara' que acoge la Academia de Caballería de Valladolid.

Igea ha recordado que esta muestra rememora una "gesta desconocida" por muchos, la de los héroes del Regimiento de Caballería de Alcántara que dieron su vida "por defender a los demás". "Simboliza los valores esenciales del Ejército español, los valores de quienes se dedican a la milicia. Un episodio histórico que tiene mucho que ver con la Memoria Histórica y mucho que ver con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, la deslegitimación de la monarquía y el inicio de la República", ha recordado.

En este punto, considera que la inauguración de esta exposición es una buena ocasión para recordar "errores y aciertos" y las "virtudes" del Ejército y la necesidad de contar con una con un cuerpo militar que "sirva a su país y a los principios constitucionales".

Igea ha querido mandar un recuerdo para todos los militares que perdieron su vida por defender la democracia un día después de que se cumplieran diez años del anuncio del fin de la actividad criminal de ETA.

"No hay un país que se respete a sí mismo, no hay un país libre que no tenga un ejército fuerte y yo creo que hoy es un buen día para recordar estas cosas y para agradecer al Ejército su disposición a defender los principios y los valores constitucionales. Es un orgullo tener un Ejército con el nuestro que ha servido en situaciones muy difíciles; que ha servido en Afganistán, que ha servido en Iraq, que ha servido fuera y dentro de nuestras fronteras, siempre en defensa de nuestros principios constitucionales", ha concluido.

La muestra está enmarcada en la Campaña de Melilla de 1921 y, en concreto, en la heroica actuación del Alcántara en la protección de la retirada durante la Campaña de Annual de los meses de julio y agosto de 1921, gesta por la que el 80 por ciento de sus componentes murieron en combate. Por esta actuación, el Alcántara 10 recibió en 2012 la Laureada Colectiva de San Fernando.