Miguel Rellán i Secun de la Rosa protagonitzen 'Los asquerosos' a la Rambleta

La Rambleta de València posa en cartell, els dies 23 i 24 d'octubre, l'adaptació teatral de la novel·la de Santiago Lorenzo 'Los asquerosos' (2018), un dels majors èxits editorials dels últims temps. Secun de la Rosa i Miguel Rellán protagonitzen la història de Manuel i el seu oncle, "dotant-la del peculiar i inclassificable sentit de l'humor de l'escriptor".

Tots dos aniran vivint junts els diferents estadis pels quals passa la vida de Manuel: la por inicial a perdre la llibertat, el descobriment de la felicitat de la vida solitària i precària, la tornada a la ciutat i el final definitiu a la cerca de la llibertat absoluta.

La direcció és a càrrec de David Serrano, i el text de Jordi Galcerán i Jaume Buixó, els qui aconsegueixen una adaptació teatral "fidel a la novel·la realitzant el treball amb una cura i un respecte absolut cap a la novel·la i el seu vocabulari", destaca la sala en un comunicat. "El resultat no ha pogut ser més perfecte i brillant", assevera David Serrano.

La història arranca quan Manuel fereix un policia i es dona a la fugida, refugiant-se a casa del seu oncle. No sap l'abast de la lesió però el seu oncle li aconsella que desaparega: siga quina siga la gravetat, donaran amb ell i passarà un llarg temps a la presó.

Manuel no té una altra opció que escapar aprofitant la nit i es refugia en un poble perdut i abandonat, un poble al que tots dos decideixen dir Zarzahuriel.

En aquesta divertida història el que defèn l'autor és 'Si no pots amb el teu enemic, fuig d'ell'. Aquest és, almenys, la conclusió a la qual arriba Manuel, que, com tots els antiherois que apareixen a les novel·les de Santiago Lorenzo, és un perdedor, un home solitari i en crisi al que li costa horrors fer amics, trobar treball i trobar nóvia, però al que la vida acaba somrient en situar-lo per atzars del destí en un poble abandonat.