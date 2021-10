Nicolás cree no ayudan "absolutamente en nada" a empresarios y reconoce que las cuentas de C-LM le gustan más

Nicolás, a preguntas de los medios durante la presentación de los XVIII Premios Empresariales Cecam, ha afirmado que comparte "plenamente" la opinión de CEOE sobre los presupuestos, ya que entienden que están basados en unas previsiones que "no son muy reales" porque las condiciones "son muy cambiantes".

Además, ha considerado que el actual "no es el momento de hacer unos presupuestos cargados de unos gastos que, necesariamente, aumentan la contribución". "No creemos que se tengan que aplicar para 2022 en una situación de crisis sin haberla superado todavía, no creemos que ayuden absolutamente para nada", ha añadido.

En cuanto a los presupuestos de la Junta, ha explicado que aún tienen una reunión prevista con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para conocerlos en profundidad, pero ha admitido que le gustan "más que los nacionales".