Puig sobre la paralització de guies LGTBI: "No pot haver-hi llibertat ni igualtat sense atendre la diversitat"

Puig, en atenció als mitjans de comunicació, s'ha referit així preguntat per l'acte del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló de la Plana en el qual acceptava la mesura cautelarísima sol·licitada per Abogados Cristianos per a procedir a la retirada d'una sèrie de guies de temàtica i perspectiva LGTBI en onze instituts públics de la ciutat i en el Centre de Pi Gros. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castelló hi havia fet entrega la passada setmana d'una col·lecció de 32 llibres "amb perspectiva i temàtica LGTBI" en aquests centres educatius.

Sobre aquest tema, Puig ha recalcat, des de "el respecte" a les decisions judicials i sense voler caure en "l'atreviment" de criticar una sentència, que "la diversitat forma part de la llibertat d'una manera absolutament radical".

En eixe sentit, ha constatat: "No pot haver-hi llibertat ni igualtat si no s'atén a la diversitat i a la lliure decisió de les persones en el que els afecta personalment".

Per tant, ha subratllat el seu suport al col·lectiu LGTBI i el seu suport al fet que "la societat a l'escola també s'expresse amb diversitat" perquè "això és riquesa i és la manera de garantir-nos tots les capacitats per a tindre el projecte de vida que qualsevol persona es mereix i per a poder tindre les majors ràfegues de felicitat possible".