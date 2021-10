Adele está más de actualidad que nunca tras sacar un nuevo sencillo, Easy on Me. Es una de las estrellas más reconocidas del mundo de la música, por lo que su lanzamiento era uno de los más esperados y no es de extrañar que muchas personas quieran colaborar con ella. Sin embargo, parece que ella no cantaría con cualquiera.

"¿Que si voy a colaborar con Peppa Pig? ¡No!", comentó la intérprete de Someone Like You en un directo de Instagram de este año cuando un seguidor le preguntó de broma. Pero esta respuesta ahora le ha pasado factura.

Ha sido en una entrevista con la emisora Capital FM donde los locutores le recordaron este momento. Pero la cosa no quedó ahí, pues la propia Peppa Pig -la actriz que le da voz- le respondió.

"Hola, Adele. Me puse realmente triste cuando dijiste que no querías colaborar conmigo. ¿Por qué no? ¿No te gusto?", preguntó el dibujo infantil. Completamente sorprendida y con la boca abierta, la cantante pregunto si de verdad se trataba de la actriz actual que le pone voz a la cerdita más querida por los niños, y los presentadores le dijeron que sí.

"Esa Peppa no es la que yo conozco, esa no es la misma voz con la que crecí junto a mi hijo", comentó Adele, quien es madre de Angelo Adkins, que actualmente tiene 8 años. "Pero Peppa, ya lo he dicho, me arrepiento, me arrepiento. Pasé tres años viéndote. De verdad me arrepiento".

"Cada vez que quieras saltar en charcos de barro y hacer el tonto en los charcos, cuenta conmigo", añadió entre risas. "Me sentí horrible en el momento en el que lo dije".