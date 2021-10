Power Electronics electrificarà en els pròxims mesos l'Aeroport Internacional de Miami

Segons ha informat el grup en un comunicat, l'estat de Miami es va adherir el passat any 2020 a l'estratègia americana d'electrificació de rutes, on Power Electronics és un dels principals actors gràcies a la seua tecnologia i potents solucions de càrrega per a vehicles elèctrics, capaços de carregar tant vehicles lleugers, com a camions i autobusos.

De fet, la multinacional valenciana ja té prop de 500 estacions de càrrega per a vehicles elèctrics en el continent americà. Per tot açò, Power Electronics es consolida com "un dels líders en mobilitat elèctrica al país americà, amb la solució més potent i competitiva del mercat, el seu NB Station, que no solament carregarà tot tipus de vehicles elèctrics, sinó que a més serà capaç d'emmagatzemar energia provinent de camps de plantes fotovoltaiques i així optimitzar l'energia subministrada als vehicles".

Segons l'empresa, l'electrificació de l'aeroport de Miami, que es durà a terme amb altres companyies locals, "no només és una fita important als Estats Units, sinó que és també un referent a tindre en compte en el panorama espanyol i europeu, en el qual Power Electronics participarà en nombrosos projectes en el pròxim any 2022 en les ciutats més importants d'Europa".