Gijón.- PP pide obviar "odios políticos" y hacer frente a Madrid por la subida de impuestos e inversión "ridícula"

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ángela Pumariega, quien se ha preguntado cuánto tiempo más va a seguir Gijón "paralizado". "Va para largo", ha augurado Pumariega.

González, por su lado, ha defendido que es preciso reconstruir los consensos "que el PSOE destruyó", con referencia al Plan de Vías y el cambio de nuevo de ubicación de la estación intermodal.

Ha recordado, a este respecto, que también habían hecho el mismo ofrecimiento a los grupos del centro derecha "sin que hubiera respuesta", según él, a lo que ha remarcado que ellos sabrán, "si cada cual quiere estar a sus guerras y sus miserias".

El presidente del PP gijonés ha advertido de que Gijón no puede quedar fuera de los fondos europeos de recuperación por "odios y rencillas políticas".

En cuanto a los PGE, ha insistido en que se contemplan unas cantidades "absolutamente ridículas" para unos proyectos que son estratégicos y fundamentales para la ciudad. Al tiempo, ha incidido en la importancia de estos para generar y potenciar la actividad económica y el empleo. "El PSOE le habrá puesto la puntilla a la ciudad", ha lamentado sobre los PGE.

Frente a la 'poca' inversión a ojos del PP, González ha criticado la recaudación "récord" que se prevé para 2022, con la subida de impuestos. "Espantan a cualquier persona con sentido común", ha opinado del incremento impositivo.

"El expolio está a la vista de todos", ha apuntado sobre ello, a lo que ha lamentado que las políticas socialistas "hunden en la miseria" a la ciudad. No en vano, ha remarcado que suponen un gasto de 420 euros de más por gijonés y año en impuestos.

Entre otros ejemplos, ha citado que se estima un incremento de la recaudación en IRPF de 37 millones de euros y en IVA de 42 millones, mientras que se prevé que en cotizaciones de autónomos la subida sea de 1,5 millones.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), dijo en su día que el vial de Jove era irrenunciable y que la tramitación del Plan de Vías no se puede perpetuar en el tiempo. Algo que, a su juicio, no se cumple si se tienen en cuenta las partidas reservadas en los PGE para 2022.

"No se puede ser más metepatas y más gafe y no se puede hacer menos por una ciudad como Gijón", ha asegurado González sobre la regidora gijonesa. Con todo, ha señalado que su partido presentará enmiendas a los PGE, si bien están pendientes de concretar las cuantías.

Respecto al puesto que ocupaba el PP en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, a través de Alberto López-Asenjo, edil que abandonó recientemente el partido y pasó a ser concejal no adscrito, ha apuntado que aún siguen en conversaciones con el Gobierno local. "Seguimos avanzando", ha añadido.

Sobre ese proyecto, ha recalcado que no van a apoyar este convenio tal como está planteado en el borrador elaborado por el Gobierno local, pero sí uno que cumpla y satisfaga los requisitos que el PP mantuvo y que venga bien a la ciudad.

Ha insistido, eso sí, que la ciudad no puede perder la oportunidad de contar con los 751 millones de euros que se contemplan. "No puede ser cualquier convenio", ha reiterado, no obstante.

Pumariega, por su lado, ha criticado las palabras de la alcaldesa gijonesa acerca de que las cantidades que figuran en los PGE no son muy cuantiosas porque son coincidentes con el momento administrativo. Para ella, esto demuestra el "servilismo" de la regidora al Gobierno de Pedro Sánchez y una "nula defensa" de la ciudad, así como una "falta total de ambición".