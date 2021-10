El preu dels turismes d'ocasió va créixer a la Comunitat Valenciana un 1,55% al setembre respecte a 2020

En total, a la Comunitat es van vendre al setembre 17.841 vehicles d'ocasió. València va ser la província on més unitats es van adquirir, amb 8.118, seguida d'Alacant (7.709) i Castelló (2.014).

Quant als turismes de més de huit anys d'antiguitat, aquests van tindre un preu mitjà a la Comunitat Valenciana de 7.823 euros al setembre, amb un increment d'un 2,59% respecte al mateix mes de 2020.

Per províncies, València va ser la regió on més es va incrementar el preu dels turismes d'ocasió en comparació del mateix mes de l'any passat, un 2,09% (10.433 euros), seguida d'Alacant, on va augmentar un 1,68% (9.988 euros). En l'altre extrem, a Castelló va caure un 0,28% (9.867 euros).

En referència al mes anterior -agost de 2021-, el preu mitjà del mercat de turismes de segona mà va baixar a la Comunitat Valenciana un 2,85%, enfront d'una caiguda del -0,54% de la mitjana nacional. En el cas de les unitats de huit o més anys, el preu descendeix un 0,9%, en comparació al 0,57% de pujada en el preu mitjà del mercat nacional.

MERCAT NACIONAL

El preu dels turismes de segona mà va ser de 10.526 euros al setembre, un augment del 0,56% respecte al mateix mes del passat any. Els cotxes antics de més de huit anys segueixen registrant majors increments, un 3,5% al setembre en relació amb el mateix any de 2020, i un preu mitjà de 8.045 euros.

Els turismes l'antiguitat dels quals supera els huit anys són majoritaris en el mercat d'ocasió espanyol, amb un pes del 65,4% de la totalitat dels cotxes transferits el passat mes.

No obstant açò, se segueix detectant una ralentització en l'increment del preu mitjà dels turismes de segona mà. Així, el passat mes es va produir un descens del -0,54% respecte a l'anterior mes d'agost i en el cas dels antics va haver-hi un lleuger increment del 0,6%.

PER CCAA

En el mes de setembre van descendir els preus dels turismes de cinc comunitats autònomes respecte al mateix mes de 2020 (Aragó, Illes Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa i Galícia) i va pujar en la resta. La Rioja ha registrat un augment del 12% i la Comunitat de Madrid, entre les quals pugen, és la més discreta, un 0,66%.

Quant als cotxes de més de huit anys, al mes de setembre van pujar els preus en totes les regions a excepció de les Illes Canàries i la Regió de Múrcia.

Sobre la variació del preu d'una comunitat autònoma a una altra, Ancove ha precisat que el mercat de VO és molt heterogeni i, per tant, la comparació del cost d'unes províncies a unes altres pot variar per diversos factors.

En primer lloc, per l'antiguitat dels vehicles venuts. Allí on es produeixen moltes automatriculaciones de quilòmetres zero (que la DGT les comptabilitza com a operacions de vehicles usats), el preu és més alt, igual que les vendes de les unitats procedents de les empreses de lloguer, que solen vendre's amb 6-9 mesos de vida.

L'altre factor que pesa de forma notable en els preus és el tipus de vehicle, tant pel model (diferències entre les marques Premium i les no Premium), així com la potència i l'equipament.