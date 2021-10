El 81,2% de los jóvenes españoles creen que la Universidad no los prepara bien para enfrentarse al mercado laboral

Los estudiantes españoles son muy críticos con la formación que les proporciona la Universidad para encarar el futuro laboral. De hecho, según un sondeo de Adecco, solo un 8,8% opina que sí los preparan bien, frente a un 30,6% que cree que solo en parte y un contundente 60,6% de los jóvenes que consideran que no los preparan bien para enfrentarse con éxito al mundo laboral. Sin duda, la elevada tasa de paro juvenil (39,5% en el primer trimestre de 2021 en jóvenes hasta 24 años, y del 30,2% hasta 29 años) condiciona el descontento de los estudiantes españoles hacia las Facultades.

El 75% cree que se deben realizar prácticas en empresas...

Según el estudio de Adecco, los jóvenes españoles creen que la Universidad debería fomentar la realización de prácticas en empresas durante la etapa universitaria (así lo consideran el 75%), así como incrementar el asesoramiento en materia de búsqueda de empleo y orientación laboral (49,2%).

... y fomentar las habilidades sociales

Los jóvenes también consideran que la Universidad debería impartir un mayor número de formaciones relacionadas con las soft skills, las llamadas habilidades blandas, es decir, las competencias sociales que solo se adquieren en la vida diaria y que permiten a las personas integrarse con éxito en los ambientes laborales. Un 48,7% de los estudiantes creen que las Universidades deberían potenciar factores como las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, los rasgos de personalidad, las actitudes, la inteligencia social y la emocional, entre otras.

Archivo - Estudiantes de la Universidad de Huelva, en una imagen de archivo. UHU. - Archivo

Por último, un 25,7% de los jóvenes cree que sería bueno que se impartiesen más conocimientos teóricos ajustados a las necesidades reales de las empresas.

Escaso asesoramiento sobre el futuro laboral

De cara a elegir su futuro laboral, 1 de cada 3 jóvenes desvela que nadie le ha asesorado sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo; un 32,7% dice que esa información la ha obtenido en su entorno cercano (familiares, amigos, conocidos que ya trabajan…), y un 19% explica haberse asesorado fuera del centro de estudios (en charlas, otros cursos auxiliares o sobre la materia, etc.).

Únicamente un 11,9% de los estudiantes, según el estudio de Adecco, asegura haber encontrado asesoramiento y orientación laboral sobre tu futuro dentro de su centro de estudios, ya fuese a través de los tutores y/o profesores (5,8%) o a través de charlas, formaciones, etc. creadas expresamente para ello (6,1%).

Varios jóvenes charlan antes de entrar a clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense RRF

Un 16,4% sabe hacia dónde enfocar la búsqueda, pero no sabe cómo materializarlo, un 15% dice saber qué tiene que hacer, pero no quiénes serían los interlocutores correctos y un 10,6% reconoce que ni sabe dónde dirigir su búsqueda de un puesto de trabajo ni cómo hacerlo.

Condiciones laborales, derechos de los trabajadores, tipo de contrato...

Los conocimientos que los jóvenes encuestados sobre el mercado de trabajo son insuficientes: solo el 43,1% aseguran conocer las condiciones laborales existentes, un 42,2% dicen saber los derechos que tienen los trabajadores, un 41,7% conocen las habilidades más demandadas por las empresas y un 39,2% saben los tipos de contrato que existen.

Un 29,1% se sienten inseguros al aterrizar en el mercado laboral

El aterrizaje en el mundo laboral genera mucha incertidumbre e inseguridad en buena parte de los jóvenes. El 43% de los consultados responde que no será fácil mientras que un 29,1% confiesa que ese paso le genera muchas inseguridades. Solo el 19% afirma que lo ve como un momento fácil y no le generará mayores problemas.

Estudiantes universitarios en la biblioteca de la Universidad de Barcelona. ARCHIVO

Además, el restante 8,9% ha dejado la respuesta abierta planteando cuestiones como que no creen que puedan trabajar de lo que están estudiando, que para un primer empleo se piden muchos requisitos, que solo con tener un grado no será suficiente, hay que especializarse o que depende de la zona geográfica en la que vivas el salto es más o menos fácil.

Problemas: no poder desarrollarse profesionalmente y la conciliación

Preguntados por Adecco sobre cuáles son los “problemas” con los que más temen enfrentarse una vez accedan al mercado laboral, un 68% afirma que lo que más le preocupa es no poder desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa que los contrate. Un 64,5% también señala como preocupante el que no exista una conciliación adecuada entre su vida personal y profesional. El 56,1% también habla de no compartir sus valores con los de la empresa en la que trabaje.

El 63,6% cree que podrá trabajar en España

Por último, sobre si creen que podrán trabajar en España o necesitarán emigrar durante unos años para crecer profesionalmente, un 63,6% está convencido de que podrá trabajar en nuestro país. Por contra, un 19,1% responde que cree que deberá irse a trabajar fuera de España y un 17,3% opina que a lo mejor durante los primeros años necesita estar fuera para ganar experiencia profesional pero después podrá trabajar en España.