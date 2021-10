València anuncia que congelarà de nou la tarifa de l'aigua

València congelarà de nou la tarifa d'aigua potable, invariable des de 2020, una circumstància «molt important en aquest context de recuperació econòmica de les famílies» i en plena escalada del rebut de la llum. Segons va avançar divendres passat la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, s'ha buscat un «equilibri òptim» entre el preu de la factura, la necessitat de realitzar inversions i la realitat que estan vivint les famílies.

En aquest sentit, l'edil va detallar que un dels assumptes que han afectat els costos del servei i les previsions a curt i mitjà termini ha sigut l'augment del cost del subministrament energètic, motivat per l'augment del preu de l'energia que s'està produint a nivell mundial.

Valía va defensar que han sigut capaços de mantindre fix el preu del servei que paguen els ciutadans «gràcies a la planificació i gràcies a totes les accions que han realitzat per a millorar l'eficiència energètica de les nostres infraestructures, en les plantes i en el transport de l'aigua, i gràcies, també, a la utilització d'energies renovables».

Una altra de les accions que han permés esmorteir la pujada del cost de l'energia, va assenyalar, ha sigut la inversió de 4,5 milions d'euros en equips per a generar energia de manera autònoma, «la qual cosa ha reduït la dependència d'energia externa i per tant els costos del servei de l'aigua potable a València i la seua àrea metropolitana».

D'altra banda, l'Ajuntament de València ha augmentat en cinc milions d'euros la inversió en infraestructures del Cicle Integral de l'Aigua, que ha passat dels 11 milions executats l'any 2018 a prop de 16 milions que s'invertiran en el present exercici.

La responsable d'aquesta àrea va incidir en la importància d’«explotar tota la capacitat inversora de l'Ajuntament al servei de la reactivació econòmica i la creació d'ocupació». «És important ser capaços d'executar tot el pressupost», va afegir.

Valía va posar en valor la gestió de l'empresa mixta d'aigües, Emivasa, en la qual participa el propi Ajuntament i l'empresa concessionària Global Omnium. «Està donant un servei de qualitat en un assumpte tan sensible com és l'aigua potable», va valorar.

Per a Valía, «aquesta bona gestió és fonamental perquè permet oferir un bon servei a la ciutadania sense baixar la qualitat, la qual cosa repercuteix de manera positiva a l'Ajuntament, que pot reinvertir aquests beneficis a la ciutat».

Per part seua, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) ha instal·lat una derivació d'emergència a Moncada que, a més de duplicar les garanties de proveïment d'aigua potable en aquest municipi, també ho farà a Alfara del Patriarca, ja que eixa nova presa d'aigua pot donar servei a totes dues localitats en cas d'emergència.

De fet, està previst que aquesta setmana es procedisca a instal·lar una vàlvula intermèdia sobre la canonada DN 800 mm de l'Horta Nord per al que és necessari tancar el subministrament de la derivació habitual per la qual la població d'Alfara del Patriarca rep l'aigua en alta. No obstant això, aquest municipi no notarà cap mena d'afecció en el servei, gràcies a que durant la matinada del passat dijous al divendres la Emshi va instal·lar la presa d'emergència a Moncada que beneficia a totes dues poblacions.

Aquests treballs formen part del pla de l’Emshi pressupostat en 1.390.000 euros per a modernitzar i instal·lar derivacions d'emergència en aquestes deu localitats de l'Horta: Albal, Alfara del Patriarca, Alfafar, Benetússer, Burjassot, Catarroja, Massanassa, Moncada, Paiporta i Picanya. En funció dels escenaris de cada localitat, les intervencions es duen a terme en derivacions principals o en les principals i les d'emergència.

Escalada de preus

La congelació de la tarifa de l'aigua suposarà un respir per a les famílies de la ciutat de València quant al cost dels subministraments bàsics de la llar. En plena escalada energètica, el manteniment de la factura al nivell de 2020 evita més despeses a llars i comerços.