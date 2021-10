El secreto de Emmy Russ deja en 'shock' a los concursantes de 'Secret Story'

El pasado jueves, la expulsión de Emmy Russ de Secret Story destapó su traumático secreto: "Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó". Aunque Luis Rollán ya lo sabía, porque ella misma se lo pudo comunicar antes de abandonar la casa, el resto de concursantes conocieron su secreto durante la gala de este domingo, con Jordi González al mando.

Unas palabras que dejó en shock y visiblemente emocionados al resto de VIPs que conforman el plantel de esta edición. "Emmy, de la noche a la mañana, fue abandonada con 17 años por su madre. Sin casa, sin dinero, sin familia, fue acogida en un centro de menores del cual no guarda buenos recuerdos. Esto le marcó, le hizo que tuviera una infancia más difícil que la nuestra", les explicó González.

Los concursantes reaccionaron a la historia con bonitos mensajes hacia la alemana. "No necesité que me lo verbalizara, entendí muchas cosas. Es una valiente, es un placer haberle conocido, es una gran persona y me va a tener siempre", le dijo Isabel Rábago. Por su parte, Luis Rollán también le dedicó unas bonitas palabras: "Que no se quede nunca con la sensación de que está sola porque no lo está".

"Me da miedo perder a las personas y lo que me ha hecho mi madre me ha dejado una cicatriz en el corazón para siempre"

Emmy, al recibirlas, se emocionó en plató. "Para mí parece que ha sucedido hace mucho, pero en realidad ha sido hace muy poco. Me afecta mucho a mi vida, haber estado abandonada una vez luego te afecta".

"Me da miedo perder a las personas y lo que me ha hecho mi madre me ha dejado una cicatriz en el corazón para siempre. Ella me dijo que no quería las discusiones conmigo y era la lección que me merecía. A día de hoy me dice que era lo que me merecía por discutir y por ser yo", desveló.