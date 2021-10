Podemos dice que la Semana Cultural "ha sido 20 veces más cara por persona que organizar un Pilar normal"

Este domingo la formación ha valorado el fin de las actividades culturales programadas por el consistorio como alternativa a las habituales Fiestas del Pilar, ya que hasta el 31 de octubre en Aragón está prohibida la celebración de festejos populares.

Rivarés ha cuestionado la ejecución de esta programación por el "alto coste que han supuesto para las arcas municipales", según ha informado Podemos en una nota de prensa.

Para el portavoz del partido morado, este Pilar "será recordado mucho tiempo por las imágenes de gradas vacías, la mala organización, el peor modelo posible rompiendo con unas fiestas populares, la segregación, su alto precio y los actos ocultados a la población por la incapacidad de la vicealcaldesa, Sara Fernández, al frente de las mismas".

Rivarés se ha dado por sorprendido por el "triunfalismo" que han mostrado este domingo en su balance el alcalde, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, quienes han destacado la participación de 100.000 personas en la Semana Cultural. Esto "demuestra que ha sido un auténtico derroche, y es que los dos millones gastados por el Ayuntamiento en esta supuesta semana cultural supone una media de 20 euros por asistente".

La formación ha matizado que, aunque no son comparables por el efecto de la pandemia, los últimos Pilares que se pudieron celebrar en 2019, convocaron a cerca de tres millones de personas con un presupuesto aproximado de tres millones de euros.

"Ha sido un grave error concentrar tantos actos y actividades en una única semana sin posibilidad real de la gente para acudir a ellos", según el portavoz morado, quien ha reprochado "no haberse organizado una programación alargada en el tiempo que permitiera ayudar al sector cultural y hostelero, con otras alternativas para el público".

ACTOS VIOLENTOS

Por otro lado, Rivarés se ha sumado a la condena de los hechos violentos sucedidos estos días, pero ha comentado que "al no haberse programado alternativas juveniles, se ha dejado a los más jóvenes huérfanos de opciones de ocio".

Esta situación ha provocado un "efecto llamada", que ha derivado en "previsibles y temidas consecuencias de botellones y grandes concentraciones de personas", ha declarado Rivarés.

"La incongruencia de ofrecer durante 24 horas un tranvía que no iba a ningún espacio festivo, ya que cerraban a las once y media de la noche, sólo ha hecho aumentar la sensación de fiestas y ejercer de efecto llamada para los más jóvenes", ha indicado.

REPARTO "DESIGUAL"

Asimismo, para Podemos, uno de los principales problemas de estas 'no fiestas' ha sido el sistema de reserva de entradas que "ha provocado un reparto desigual para toda la ciudadanía, ha excluido a la mayoría de trabajadores por culpa del horario de reserva en la web y ha provocado que gente que quería asistir a los actos programados no haya podido, mientras que personas que reservaron su entrada finalmente no han asistido".

Este "funesto" modo de reparto "nos ha dejado imágenes de espacios completamente vacíos", ha explicado Rivarés, que también ha señalado que ha perjudicado de manera muy notable a las familias, ya que se han eliminado por vez primera "las reservas para niños con discapacidad, asistentes a los centros sociolaborales y familias numerosas".

Por último, desde este grupo municipal se ha criticado que haya tenido que ser la sociedad civil quien ha mantenido el cierre habitual de Pilares, cantando la canción 'Somos', de Labordeta, en la plaza San Pedro Nolasco, eliminado de la programación y sustituido por "una plegaria jotera".