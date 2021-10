Vecinos de Hortaleza se movilizan al grito de "Malinche no" contra el proyecto musical de Nacho Cano

Al grito de "Malinche no" y "No al negocio, parcela pública", alrededor de 200 vecinos del distrito madrileño de Hortaleza se han manifestado este domingo contra la cesión durante cuatro años de una parcela pública de 20.000 metros cuadrados al músico y empresario Nacho Cano para la realización de su musical 'Malinche'.

El número 30 de la avenida de Machupichu (distrito de Hortaleza) es, desde hace más de dos décadas, un solar desértico donde los vecinos de esta zona utilizan esta parcela para salir a caminar o sacar a pasear a los perros. Pero este uso puede dar un cambio radical si se materializa este proyecto.

El enclave se convertirá en un teatro compuesto por una carpa temporal, un ‘macroparking’ y una zona de restauración. Los residentes cuestionan que el terreno sea el adecuado para la iniciativa cultural y critican la opacidad con la que se ha gestionado la operación.

Imagen del proyecto de la pirámide y el parking en Hortaleza. Imagen cedida por Hortaleza Periódico Vecinal

Además, denuncian que traerá "masificación a la zona, un terrible impacto acústico y problemas de movilidad y contaminación" y consideran que perturbará "el descanso y tranquilidad del barrio".

Con el objetivo de mostrar su rechazo a que se instale en este enclave, los moradores han convocado este domingo una concentración bajo el lema "Proyecto Malinche No".

"Esto es un barrio tranquilo y no queremos estos proyectos. Tenemos IFEMA al lado; que lo pongan ahí porque aquí queremos cultura de verdad, llevamos décadas solicitando que se construya un centro de Formación Profesional o una biblioteca. Nuestros hijos se tienen que ir a las bibliotecas de otros distritos para estudiar", ha criticado Marta, una de las vecinas que han secundado esta protesta.

Durante la concentración, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Miguel Montejo, ha acompañado a los vecinos para apoyarles en su protesta. "Hemos venido para decir 'no' al proyecto de Nacho Cano, que va a ser muy molesto para los vecinos. No se puede insonorizar esa parcela, al margen de la evidente mamandurria de la entrega de este terreno a una persona que pertenece a la estructura electoral del PP", ha señalado.

"Es un proyecto que debe ser repensado y no continuar avanzando; no se puede llamar diversificación de la cultura, porque al fin y al cabo va a ser un musical cuyas entradas costarán 100 euros, no tiene ni pies ni cabeza", ha añadido.

Hemos acompañado a los vecinos y vecinas de #Hortaleza en su rotundo rechazo al proyecto de Nacho Cano. pic.twitter.com/bnL2wk0I3r — Miguel Montejo (@miguelmontejo74) October 17, 2021

Asimismo, el portavoz del PSOE en Hortaleza, Jorge Donaire, también ha criticado que este proyecto solo traerá "ruidos y tráfico al barrio".

La licencia del proyecto se encuentra en la primera fase o primera ocupación, lo que atañe solamente a la limpieza y adecuación. El resto del expediente continúa en tramitación, aunque el excomponente de Mecano cuenta ya con el permiso para utilizar los terrenos durante cuatro años. Por cada uno de ellos, deberá pagar un canon de 454.000 euros, más un aval inicial.

Apoyo de Ayuso y críticas de Mónica García

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defendió hace una semanas que Nacho Cano es "uno de los mejores músicos" del país, que traerá a Madrid "empleo, sueldos y turismo".

Por su parte, el músico ha cargado contra Más Madrid por "orquestar" una campaña contra él y su proyecto cultural. "Viene orquestada (esta campaña) por Más Madrid, especialmente por Mónica García".

El artífice del musical Hoy no me puedo levantar, añadió que le encantaría invitar a García "a algún ensayo para que escriba sobre el trabajo y esfuerzo que se hace, para que vea lo difícil que es escribir una canción y lo fácil que es escribir un tuit y tumbar un proyecto".