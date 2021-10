El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha sentado este sábado en el plató de laSexta Noche, donde ha sido entrevistado por diversos temas de actualidad política, pero también ha recordado su infancia a través de una sección del programa titulada 'El pasado es hoy'.

Entre otras instantáneas, Almeida ha visto fotografías de cuando era pequeño, junto a sus padres y sus hermanos -él es el menor de seis-, y se ha parado en una de ellas para hacer un comentario: "Este es mi hermano, el que se presentó por Vox en Soria, pero ha vuelto a la casa común, al PP".

"Lo dice con retintín", ha apuntado el presentador del programa, José Yélamo, que ha aprovechado las fotografías también para repasar la historia de la familia de Almeida.

Entre otras anécdotas, sus padres tuvieron como padrinos de boda a los condes de Barcelona, padres del rey emérito Juan Carlos I, una historia sobre la que Almeida ha abundado.

"Esa relación viene de que mi abuelo paterno era abogado del Estado y miembro del consejo privado de Don Juan en tiempos de Franco (...), ahí viene la relación que tenían, y precisamente por eso los condes de Barcelona concedieron el honor de ser los padrinos de la boda de mis padres", ha indicado.

Respecto a si mantiene esa relación con el rey emérito, Almeida ha asegurado que no, que solo ha tenido "la ocasión de hablar un par de veces en mi vida, no más", ha revelado. "En un partido de Champions en el Metropolitano yo me senté a su lado, y ahí tuve la ocasión de decirle de quién era nieto", ha añadido el regidor madrileño.

Asimismo, el programa le ha mostrado unas imágenes de 2009, en sus inicios en la política, cuando era director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. "Está usted igual que hace 14 años", le ha dicho Verónica Sanz, a lo que Almeida ha respondido que incluso cree que está "un poco mejor", si bien "el estilo es el mismo", ha concluido.