Sonia Monroy recordó en el 'Deluxe' su entrevista más polémica: "Me pagasteis 300 euros y encima me fui enfadada"

Este sábado, Sonia Monroy volvía al plató del Deluxe en una entrevista al final de la noche en la que no tuvo mucho tiempo para hablar. "Soy la única famosa de España a la que traen al Deluxe aunque no tenga nada que contar", presumió.

Tan solo quedaban 10 minutos para que el programa llegara a su fin, pero le dio tiempo a generar polémica. "Los 10 últimos minutos son los que más se ven", le dijo Jorge Javier Vázquez. "¡Claro! Y en los teatros, quien sale al final es el mejor show", respondió ella.

Durante su participación en este espacio recordaron cuando el programa y ella no tenían tan buena relación tras marcharse del plató de Sálvame gritando "¡para la m... que pagáis!", sumado a un violento episodio que protagonizó en 2017 pegando un golpe a una de las cámaras.

"¿Te acuerdas cuando te fuiste del Sálvame?", recordó el presentador. "Hombre, es que me pagasteis 300 euros y encima me fui enfadada", reveló la propia Sonia.

Jorge Javier quiso indagar cuál es el caché que tiene en sus trabajos en televisión, preguntándole directamente cuánto cobra. "¿Te pagan 50.000 por venir aquí 10 minutos?", le cuestionó. "No, ¡pero hay un cinco!", aseguró.

La actriz vive en Hollywood actualmente, lo que ha generado grandes dudas entre su público sobre cómo puede permitirse su residencia. Ella despejó todas las dudas afirmando que vive "de las rentas" que le dan las propiedades que tiene en España, además de los trabajos que va realizando de vez en cuando.

"He protagonizado el anuncio de Pepsi a nivel mundial. Me pagaron más de 50.000 euros y me eligieron porque tengo mucha gracia. Les gusté tanto que me pusieron de protagonista", declaró.