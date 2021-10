Sofía Cristo y Fiama revelan en qué punto se encuentra su relación tras 'Secret Story'

Este sábado, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. En primer lugar, el formato hospedó a Teresa Rivera, madre de José Antonio Rivera. Después acudió como invitado José Corbacho y, más tarde, tuvo lugar una tertulia sobre Secret Story.

A ella acudieron como colaboradoras Sofía Cristo y Fiama Rodríguez. Ambas confesaron en cuanto comenzó el concurso que habían tonteado mediante sus redes sociales, y a lo largo de su participación en el reality lo llevaron a la práctica, llegando a protagonizar un striptease.

En la misma línea, cuando ambas se reencontraron en plató tras la reciente expulsión de Fiama, pues Sofía había recibido la expulsión directa por agredir a Miguel Frigenti, quedó claro que había algo pendiente entre las concursantes, que tras lanzarse numerosos halagos, bromearon sobre la cama de Cristo.

Pero en esa conversación quedó claro que, mientras que Cristo se encuentra completamente soltera, Fiama necesitaba tener una conversación con su ex. Más de una semana después, la joven sigue sin haber acudido a Valencia para ello.

Además, ambas, visiblemente nerviosas, contaron que estaban quedando y desvelaron un plan muy especial en un karaoke madrileño. Según dijo Jorge Javier Vázquez, un testigo le había comentado que ambas estuvieron besándose apasionadamente toda la noche, algo que acogieron entre risas y sin negarlo.

"Hemos quedado 2 o 3 veces, pero no hemos tenido relaciones aún, porque las cosas no hay que hacerlas con prisa. Ella tiene que arreglar cosas todavía y yo soy un espíritu libre. Somos dos mujeres solteras con ganas de disfrutar, vivir la vida pasarlo bien y experimentar. No somos novias, sino amigas que se lo pasan muy bien y conectan mucho", dijo la hija de Bárbara Rey al respecto.