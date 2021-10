Teresa Rivera cuenta, en el 'Deluxe' los feos que recibió por parte de Isabel Pantoja durante el bautizo de Kiko Rivera

Este sábado, Telecinco emitió el Deluxe. La primera entrevistada fue Teresa Rivera, madre de José Antonio Canales Rivera. La hermana de Paquirri explicó los incidentes que tuvieron lugar durante el bautizo de Kiko Rivera, tal y como adelantó hace unos días.

Entre las preguntas a las que se sometió Rivera, había una sobre si Isabel Pantoja había tratado a los Rivera como si fueran inferiores durante el bautizo de Kiko Rivera, algo que tanto la invitada como el polígrafo corroboraron.

Todo comenzó cuando, tras el bautizo, la hermana de Paquirri no pudo entrar en Cantora para cambiarse de ropa antes del convite: pero la cosa no quedó ahí: “Juan, el guarda, me dijo que tenía órdenes de la señora para que no entrara nadie”. Pero la cosa no quedó ahí.

Después, según contó, Pantoja separó a Teresa del resto de invitados de su familia. “Mi hermano me mandó llamar, pero le dije que no iría. Él insistía en que fuera y me dijeron que iba a venir a por mí, pero les dije que le transmitieran que, si venía, íbamos a discutir y que no valía la pena”, recordó con amargura.

Con respecto a Kiko Rivera, el polígrafo desveló que la entrevistada había dudado en más de una ocasión sobre si realmente era hijo de su hermano, Paquirri. Este se enfadó mucho cuando Isabel se negó a que su familia viviese con ellos en Cantora, tal y como contó.