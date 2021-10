Tu horóscopo diario: domingo 17 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 17 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Echarás de menos un viaje, estar en alguna parte en la que en otras ocasiones lo has pasado muy bien y te has relacionado con personas con las que compartes intereses. Pero no te queda más remedio que asumir que no ha podido ser. Busca otros alicientes.

Tauro

Tus ideas estarán muy claras a la hora de relacionarte y tendrás un plus de autoestima, además ciertas tensiones con la pareja o con el entorno van disminuyendo y eso te lleva a mirar todo con una perspectiva en la que desaparecen ciertos nubarrones.

Géminis

Hoy cargas con más responsabilidad de la habitual, ya que es muy posible que tengas que atender a una persona de la familia que te necesita. No dudes en hacerlo a pesar de que eso implique que vas a descansar menos este fin de semana.

Cáncer

Camina todo lo que puedas y no te quedes sin que el aire, incluso si hace algo de frío, te de en el rostro y te ayude a despejar ciertas ideas poco animadas que hoy te rondan. No te pongas excusas para quedarte en el sofá, verás como te cambia el humor.

Leo

Es conveniente que seas sincero o sincera si un amigo te propone un plan para hacer un viaje o una escapada y realmente estás pensando en otra cosa o te apetece más otro plan. Podrás llegar a un acuerdo si dices lo que piensas en realidad y no juegas al despiste.

Virgo

Tus fuerzas físicas se encuentran hoy bien, con el ánimo mucho más animado y ves que puedes hacer algo que hacía tiempo no podías. Esto hace que quieras salir y distraerte. Hazlo, pero todo con el objetivo de que no sea excesivo. Alguien te acompaña.

Libra

Hoy debes hacer un esfuerzo para recuperar tiempo personal para dedicárselo a alguien de la familia que te echa de menos y eso es lo más importante que puedes hacer. Te conmoverán sus palabras y lo que te transmitirá quedará en ti para siempre.

Escorpio

Si te acercas al fuego, puedes arder. Ten cuidado con esa relación un tanto peculiar y poco clara con una persona que tiene otras implicaciones personales o familiares. Te gustan las aventuras y no te importa correr riesgos, pero se consciente de ello.

Sagitario

Las redes sociales te traerán hoy una manera de llegar a alguien que te atrae que no esperabas. Es algo que vas a hacer con mucha naturalidad y lo cierto es que te gustará dejarte llevar por ese camino sin pensar mucho más. Habrás sonrisas y seducción.

Capricornio

No te gusta que te cuestionen tus comportamientos o tus ideas sobre política o sobre otras cosas y hoy se lo vas a dejar muy claro a alguien a quien no le parece nada bien lo que has hecho en una cuestión familiar. Pero debes escuchar otras posturas.

Acuario

No te gusta nada repetir siempre lo mismo, ir a los mismos sitios o ver las mismas cosas y hoy le vas a pedir a tu pareja que de alguna manera cambie la rutina. Lo conseguirás porque cederá a tus caprichos y a tus ganas de innovación. Lo pasarás bien.

Piscis

No te sientas culpable si hoy disfrutas de un pequeño placer, quizá un poco a escondidas de los demás, de la familia o de tu pareja. No es nada malo que quieras hacer algo de manera individual y tampoco es necesario contárselo a todo el mundo.