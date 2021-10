El dardo de Felipe González a Pablo Iglesias que ha hecho reír al PSOE: "No nos ayuda su intención, sí su torpeza"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha intervenido este sábado en el Congreso del PSOE, celebrado en Valencia, donde no ha dudado en lanzar un dardo al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

González ha hecho en su discurso un alegato de la Transición de la que formó parte y se ha mostrado orgulloso "de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que llaman el régimen del 78".

"A mucha honra", ha proclamado González, antes de lanzar un dardo, aunque sin citarle expresamente, contra el exlíder de Podemos Pablo Iglesias por tener la "torpeza" de "inventar" ese término de "régimen del 78" para referirse a ese periodo de forma despectiva.

"Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase del régimen del 78, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza", ha dicho, lo que ha provocado risas generalizadas entre los más de 4.000 delegados y militantes que asistían a la inauguración del Congreso.

Así, ha explicado que efectivamente en el 78 "un régimen acabó" y "nació otro régimen mediante pactos políticos".

"Contra todas las tiranías"

González ha aprovechado para cargar también contra todos los tipos de "tiranías", se disfracen "con una bandera o con otra", haciendo mención expresa a los "amigos" del otro lado del Atlántico. "Yo he sido siempre moderado, salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier siglo, no soporto las tiranías", ha avisado.

"No me importa que se disfracen con una bandera o con otra, la tiranía es una abyección permanente, una violación de los derechos humanos y las reglas del juego de la democracia. En lo demás siempre he sido socialdemócrata, incluso por eso me han criticado muchas veces y me llamaban pragmático", ha ahondado.

El expresidente también ha avisado de que el PSOE debe seguir siendo un instrumento al servicio de la sociedad porque, si algún día no cumple esta función, "no sirve como partido".