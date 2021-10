Las obras se encarecen por el retardo y la escasez de materias primas

En algunas obras les va a resultar imposible entregar la casa en plazo a los compradores. Es el caso de una vivienda en Sevilla que va con retraso porque han encargado aluminio a principios de junio y no se lo entregarán hasta noviembre.

Los retrasos se acumulan sin solución porque los materiales tardan en llegar por la escasez y la alta demanda, como también le sucede a otra empresa que fabrica mobiliario clínico.

En su caso, la dificultad la encuentra a la hora de conseguir tableros para sus muebles. "Si no tengo, no puedo fabricar. Eso es así. No encuentro en ningún sitio, y yo compro a muchas partes de España", explica el encargado.

Y este no es el único problema al que se enfrentan en las obras. Porque además del retraso y la escasez sufren el fuerte incremento de las materias primas. "Con independencia de que llegan más tarde, encima llegan más caras", critica Pedro Fernández Alén.

Los presupuestos iniciales se descuadran para el comprador y para el vendedor, con unos sobrecostes bastante elevados que alguna de las dos partes tiene que asumir.

Las obras públicas se están encareciendo de media un 22%, según los datos que maneja la Confederación Nacional de la Construcción, a causa de esta problemática.