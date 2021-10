Bal (Cs) pregunta a Page si no se queja a Sánchez de que los recursos en despoblación no se apliquen justamente en C-LM

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si "no va a protestar porque los recursos en sanidad o despoblación no se apliquen con justicia" desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y si "no se va a quejar de los privilegios que se lleva la financiación en Cataluña".