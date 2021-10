Antonio Banderas explica por qué su hija se ha quitado el apellido de su madre

Hace apenas unas semanas que Stella del Carmen Banderas hizo saltar las alarmas por una polémica decisión: eliminar legalmente el apellido de su madre, Melanie Griffith, de su nombre, informa la revista Hola!. Entonces los rumores sobre una mala relación entre la actriz y su hija saltaron a la palestra.

Ha sido Antonio Banderas el encargado de aclarar la controversia despertada alrededor de su familia. El protagonista de Dolor y gloria ha explicado este viernes en el estreno del musical A chorus line en el Teatro Calderón de Madrid que "ella adora a su madre".

"No se ha cambiado el nombre", puntualizaba, recordando que días atrás la joven le había dicho entre risas que no se había quitado el nombre, sino que simplemente "me parece muy largo utilizar todo".

Banderas, además, ha aprovechado para confirmar que el próximo mes de noviembre podremos verle acompañado de su "familia americana", pues a la primera presentación de Company en el Teatro Soho de Málaga acudirán Griffith y "mis otros hijos".

Sobre la estadounidense, el también director ha asegurado que continúan teniendo una "relación muy buena, magnífica", ya que se profesan un gran cariño que responde a los casi 20 años que pasaron juntos y a la hija que nació fruto de su amor, Stella del Carmen, que actualmente vive en la capital de la Costa del Sol y trabaja junto a su padre como ayudante de producción.