Carmen Calvo llama a abolir la prostitución y a luchar contra "el fascismo organizado" de Vox

Lo ha hecho durante su intervención en el 40º Congreso Federal del PSOE en el marco de una mesa redonda titulada 'Avanzamos en feminismo' que ha arrancado con una cerrada ovación en su honor que ella ha agradecido expresamente a sus compañeros.

"Tenemos que querernos mucho porque tenemos delante el fascismo español nuevamente organizado", ha arrancado Calvo, fijando el que iba a ser el tono de todo su discurso con el que ha cosechado aplausos del auditorio en varias ocasiones.

HIJA DE CAMBRILS Y BUSTELO

Calvo se ha congratulado de que el PSOE se vaya a definir desde este cónclave en sus Estatutos como "feminista" y ha subrayado que ella se siente hija tanto del fundador del partido Pablo Iglesias como de la feminista María Cambrils y en igual medida heredera de Felipe González y de Carlota Bustelo.

La diputada socialista ha destacado que "las mujeres progresistas de España son de las más organizadas del mundo" y que constituyen por tanto un "gran patrimonio para sostener la democracia". Sabedora de ese potencial, según su análisis, la "derecha" se ha fijado como objetivo atacar al feminismo. "No se equivocan, somos la gran posibilidad de transformación de la sociedad", ha dicho.

A su juicio, el feminismo "aporta al socialismo el 50% de la agenda que va a tener que desplegar en el siglo XXI". "Este partido se la juega con el feminismo", ha enfatizado, apelando a los hombres socialistas. "Que nos os gane nadie en la defensa de los derechos de todos y todas", les ha pedido.

En este contexto, ha dejado clara su posición abolicionista. "Hay que acabar con el crimen organizado y la trata de seres humanos para la explotación sexual. No podemos dar por buena la venta del cuerpo de los vientres de las mujeres pobres del mundo", ha apostillado, arrancando aplausos.

EL FEMINISMO NO LO AGUANTA TODO

Calvo ha alertado de los discursos "enmascarados de falsa libertad y modernidad" que se hacen respecto a estos temas. "El feminismo no es un cajón de sastre en el que se meta todo y que lo aguante todo", ha advertido, clamando también contra el "feminismo liberal".

"Algunos hablan de feminismo liberal y de 20.000 cosas porque no saben qué hacer. Saben que esta batalla la tienen perdida porque no lo tienen claro. Hay 52 escaños de fascistas organizados y el PP no sabe dónde está", ha abundado la ex vicepresidenta.

Pero Calvo ha admitido que el feminismo, con sus 200 años de historia, no es "sólo patrimonio" del PSOE aunque considera que sí es el único que "puede sacar esa bandera". "Pero lo tiene que hacer con el respeto debido al movimiento de mujeres que conecta con el partido y que nos vota", ha puntualizado, llamado a trabajar "codo con codo" con las que no tienen carné socialista. "No importa, vamos en el mismo barco, somos la voz de las que están fuera de la militancia", ha indicado.

También ha apostado por abolir la prostitución la ministra de Justicia, Pilar Llop. "En una sociedad democrática no se puede permitir que se consuma el cuerpo de las mujeres como si fuera un producto", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno con una "batería de medidas" para lograr que las mujeres sean libres" y ha incidido en que la ayuda de los hombres en fundamental en esta tarea.

También la alcaldesa de Toledo ha alertado de la entrada de Vox en las instituciones, con su discurso "negacionista" de la violencia de género, y ha lamentado que por primera vez este año su ayuntamiento ha podido aprobar una declaración institucional con motivo del 8 de marzo por el veto de los de Santiago Abascal. En este contexto, ha cargado contra el PP por "blanquear" a Vox.

Asimismo, ha criticado el "negacionismo" que propugna este partido la ministra de Justicia, Pilar Llop, denostando "mitos falaces" como el de las denuncias falsas y ha llamado a "neutralizar esos discursos de manera valiente con datos", cada uno desde su responsabilidad.

CAMPOAMOR, MADRE DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Laura Berja, que ha ejercido de moderadora, ha subrayado que "la democracia española le debe mucho la movimiento feminista, pero también a las mujeres del PSOE", que nunca pararon cuando se topaban con el ya mítico "eso no toca" cada vez que planteaban sus reivindicaciones feministas.

Además se ha referido a la sufragista Clara Campoamor como la "madre de la democracia española" por haber hecho de España una "democracia plena" al lograr el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres en la Constitución republicana de 1931.

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha reivindicado como "hombre feminista" y ha hecho hincapié en la necesidad de seguir avanzando especialmente en el campo de la "corresponsabilidad".