Fanjul (PP) critica que Euskadi "pierda inversión" en los "injustos" PGE y avisa que el TAV no llegará ni en 2030

20M EP

NOTICIA

La diputada del PP por Bizkaia, Beatriz Fanjul, ha calificado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de "irreales, injustos e inasumibles", y ha lamentado que en ellos Euskadi "pierda inversión". Además, ha advertido que el TAV no llegará a la Comunidad Autónoma Vasca "ni en 2025 ni 2015 ni en 2030", ni tampoco "otras demandas históricas", y ha acusado al PNV de "no saber luchar" por las demandas de los vascos. "Con Pablo Casado, las cuentas serían más rigurosas y realistas, y no daría migajas al País Vasco", ha asegurado.