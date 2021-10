Só dous presidentes alleos ao PP, Page e Revilla, dan por pechada a súa asistencia ao cumio convocado en Santiago

Ademais da baixa que na pasada xornada anunciou a presidenta da Rioxa, a socialista Concha Andreu, quen asegurou que declinaba participar neste encontro, no que estaba previsto abordar o financiamento da 'España baleirada' entre outras cuestións porque se ían a abordar temas que non tiñan que ver "coa orixe desa reunión", todos os mandatarios socialistas convocados, salvo Page, manifestaron os seus receos se a cita adquiría tinguiduras "frontistas".

Fíxoo o estremeño Guillermo Fernández Vara, quen lanzou un aviso: con el que non se "conte" se se busca "ver como atacar ao Goberno ou a outras comunidades. Asegurou que Feijóo debería aclarar o fin da cita e o dirixente galego defendeu de forma tallante que a reunión non tiña como fin constituír "fronte" algún, nin contra o Goberno de Pedro Sánchez, verbalizó, nin contra a Generalitat.

Tamén o presidente asturiano, Adrián Barbón, e o de Aragón, Javier Lambán, manifestaron os seus receos no mesmo sentido. Fontes do Goberno asturiano consultadas por Europa Press incidiron este venres en que até o momento Barbón "nin confirmou" nin trasladou que non irá a este encontro e engadiron que será el quen anuncie calquera novidade respecto diso.

Tampouco o Goberno de Aragón deu por pechada a asistencia do seu presidente, o socialista Javier Lambán, e remítese ás súas últimas declaracións. O certo é que Lambán referiuse a esta reunión en varias ocasións ao longo das últimas semanas e aínda que esixiu que non fose "frontista", tamén asegurou confiar na sensatez de Feijóo e do outro presidente popular convocado para o encontro, o presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco.

PAGE ACUDIRÁ

Quen si acudirá é o socialista Emiliano García-Page. De feito, leste mesmo venres o vicepresidente de Castela-A Mancha, José Luís Martínez Guijarro, afirmou que a rexión vai defender que exista un debate "sereno" ao redor do novo financiamento autonómico na reunión que terá lugar en Santiago de Compostela o día 2 de novembro con oito presidentes autonómicos para abordar esta cuestión.

A preguntas dos medios antes de participar en clausúraa do foro do VIII Foro de Economía organizado pola Asociación da Empresa Familiar de Castela-A Mancha 'Transformación da Empresa Familiar, motor da Economía', Martínez Guijarro lembrou que Castela-A Mancha vai defender neste encontro "dunha maneira clara" a formulación que leva facendo "durante os últimos meses".

"O novo sistema ten que pagar o custo efectivo da prestación dos servizos públicos no noso territorio, que en moitos casos é moitísimo máis cara pola nosa realidade sociodemográfica", comentou, insistindo en que algún territorio da rexión teñen "moi poquita poboación" pero "teñen dereito a acceder aos servizos públicos en igualdade de condicións". "E ese sobrecusto teno que contemplar o novo sistema", apostilou.

REVILLA DEFENDE A REUNIÓN

Pola súa banda, o presidente de Cantabria, o rexionalista Miguel Ángel Revilla, defendeu nesta xornada a reunión de presidentes autonómicos convocada polo de Galicia afirmando que non é frontista senón que nela defenderanse os temas que "unen" ás comunidades participantes.

A preguntas da prensa sobre o feito de que algúns presidentes ameacen ou non vaian acudir á reunión convocada polo presidente popular da Xunta, Revilla recoñeceu que "onte houbo movida" e que el, desde o "primeiro momento", asegurou a súa presenza "coa condición de que non se faga desta reunión unha fronte contra ninguén. Nin contra Cataluña, nin contra Euskadi, nin contra o Goberno de España".

Neste sentido, sinalou que na reunión congregaranse "rexionalistas, socialistas, do Partido Popular", e descartou que Feijóo trate de capitalizala para utilizala contra o Goberno de España ou contra Cataluña "como dixo algún presidente".

"Eu estiven falando con el (Feijóo) onte pola mañá e aseguroume e garantido -e paréceme a min que é unha persona seria, eu téñolle como un presidente serio- que en absoluto se vai a utilizar esta reunión máis que para reivindicar no que esteamos todos de acordo. Hai tres ou catro cosas nas que sen dúbida estamos totalmente de acordo", referiu Revilla.

"Probablemente no Partido Socialista houbese algún tipo de suspicacia de que isto pode darlle un protagonismo (a Feijóo) e que poidan ter a sospeita, que eu descarto, porque eu lle coñezo, de que se utilice partidariamente para facer unha fronte contra o Goberno", reiterou.

DEFENSA DE MAÑUECO E DE FEIJÓO

Á espera dos acontecementos dos próximos días, Feijóo defendeu na pasada xornada de forma contundente que este encontro, que vén derivado doutros anteriores, non está concibido como "unha fronte" e tamén trasladou que os representantes do sete comunidades, ademais de Galicia, confirmaran a súa asistencia. Poucas horas despois, a titular do Goberno da Rioxa afirmaba que non acudiría.

O vicepresidente da Xunta de Castela e León, Francisco Igea, defendeu tamén na mesma liña este xoves que a cita non ten carácter "frontista".