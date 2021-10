'Te invito a un mojito', la realidad del cáncer de mama contada en primera persona por Mabel Lozano y Paka Díaz

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de nuestro país por delante del cáncer colorrectal, de útero, de pulmón y de ovario. Según los últimos datos aportados por el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), en 2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos. El 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Urge hablar y concienciar sobre ello, y una de las formas de hacerlo es escuchando a quienes lo viven, o lo han vivido, muy de cerca.

"Hay miedo y mucho estigma con la palabra cáncer. No tenemos que olvidarnos de autoexplorarnos. Debemos ser responsables, cuidarnos", avisa la guionista y directora de cine social Mabel Lozano, que, junto con la periodista y también guionista Paka Díaz, ha publicado Te invito a un mojito (Catedral), un libro en el que ambas cuentan su experiencia como supervivientes del cáncer de mama.

Las autoras de Te invito a un mojito presentan este trabajo como "un relato humano, muy útil y con sentido del humor sobre el cáncer de mama", y en sus páginas incluyen información valiosa para las pacientes y sus acompañantes. Así, más allá de sus vivencias con la enfermedad -que afecta a una de cada diez mujeres en España-, Lozano y Díaz plasman el resultado de sus investigaciones sobre cómo afrontar el tratamiento -en la consulta y fuera de ella-, y abordan cuestiones como la alimentación, el sexo y los (auto)cuidados.

"¿Tú te autoexploras?"

"Hace muchos años hice un corto sobre el cáncer de mama y nunca pensé iba a hacer este recorrido. Nunca imaginé tener cáncer de mama. Nunca imaginé mi vida sin mí. Nunca imaginé no estar, no existir. Yo pensaba que era inmortal", explica Lozano. En la presentación del libro la acompaña Díaz, amiga y compañera fiel; una mujer que, tras una charla telefónica, le "salvó la vida".

"Hace unos años Paka entró en mi vida. Es una de las periodistas que más me ha apoyado y me ha seguido en mi trabajo con la trata. Un día descubrí en Instagram que ella había tenido cáncer de mama. Precisamente una semana antes me había entrevistado y no me lo había contado. La llamé y le pregunté, y en esa conversación sorora me dijo: '¿Tú te autoexploras?'. Hice el acto de fe de tocarme y me encontré una cosita", cuenta la productora.

mabel lozano y paka díaz Mabel Lozano es guionista, productora y directora de cine social. Panelista experta en trata sexual, prostitución y pornografía, ejerce como activista a favor de los derechos humanos. Su cortometraje 'Biografía del cadáver de una mujer' fue galardonado este año con el premio Goya a Mejor cortometraje documental. Por su parte, Paka Díaz es periodista y guionista. Como su compañera, en sus trabajos destaca un fuerte compromiso social. Ha colaborado en medios como 'Cosmopolitan', 'MujerHoy'. 'SModa' o 'HarpersBazaar'.

La publicación a la que se refiere la activista la publicó Díaz el 16 de marzo de 2020. "Hoy ha sido un día muy especial, me siento como si fuera mi cumpleaños. Hoy ha sido mi último día de radioterapia", rezaban las primeras línas. Cinco meses atrás le habían diagnosticado un carcinoma. "Aquel día Mabel me llamó, hablamos un montón de rato y le pregunté si se había autoexplorado. Al día o a los dos días me volvió a llamar. Le había pasado lo mismo que a mí. Aquella semana hablamos de nuestra experiencia. Yo ya la viví con mi hermana como acompañante y es un escenario muy duro", apunta la comunicadora.

Lozano supo que tenía cáncer de mama en plena cuarentena de la Covid-19, por lo que contó su situación a muy pocas personas, y una de ellas era Díaz. Con ella coincide en la importancia de los cuidados y de tejer una red para dar y recibir apoyo. "Mabel y yo dijimos que teníamos que convertir esto en un libro porque hay muchas mujeres a las que no les llega la información. De algún modo, había que dar luz. Hay temas sobre el cáncer de los que no se habla porque dan mucho coraje. Las mujeres tenemos que compartir nuestro conocimiento". "En el libro hablamos de cosas de las que nadie suele hablar", añade la documentalista.

Paka Díaz y Mabel Lozano, en una imagen promocional de su libro 'Te invito a un mojito'. PEDRO WALTER

Contra la banalización y los estereotipos

Las autoras insisten en que Te invito a un mojito tiene toques de humor, pero no banaliza la enfermedad. "Hay muchos libros que cuentan cosas interesantes, pero son oscuros", dice Díaz, que define el cáncer de mama como "una plaga" que hay que tratar desde una visión feminista. Y es que ambas destacan que la medicina debe aplicarse desde una perspectiva de género, pues, como ellas, muchas mujeres se ven obligadas a insistir para que les hagan pruebas -Díaz tuvo que pelear y encararse con la doctora para conseguir una mamografía-.

En este sentido, Lozano también mantiene que hay que luchar contra los estereotipos y hablar de la enfermedad con responsabilidad, empatía y profesionalidad en la esfera pública -donde entran los medios de comunicación- y privada -en el entorno cercano-: "El cáncer es una mierda y te marca de por vida. No lo estamos banalizando, pero es que es lo que te toca. Y ya que te ha tocado, lo tienes que afrontar como puedas. Y hay que dar luz hablando de cómo hemos vivido nosotras este enfermedad llamándola por su nombre desde el minuto uno".

"Hay que decir: 'Tengo cáncer de mama, soy una enferma oncológica. Yo ya no lo tengo, y Paka tampoco. Ya no somos enfermas. Hemos sobrevivido al cáncer, y precisamente desde ese escenario queremos tender la mano a otras mujeres para ayudarlas en este camino tan tortuoso, duro y largo, porque da mucho miedo", aporta la directora, que añade: "Me encuentro con amigos que me preguntan cosas como 'oye, Mabel, ¿y tú qué tal estás de lo tuyo?'. Y yo les digo: '¿De qué? ¿Del cáncer? Bien, bien'. Todavía hay mucho estigma".

Cubierta del libro 'Te invito a un mojito'. CATEDRAL

No hay perdedoras

Díaz y Lozano subrayan que hay que derribar el tono bélico a la hora de hablar del cáncer, ya que no les hace ningún favor a los pacientes. "¿Cuando una mujer muere es una perdedora?", preguntan antes de lanzar una nueva queja: "También muchas veces se te exige estar contentísima. 'Así no te vas a curar'". "El buen humor a prueba de tumores no te cura. Cuando hacen responsable a la gente de su tristeza, pones la culpa en la enferma", aclara la creadora de PornoXplotación.

"Esperamos que el libro sirva para que las personas acompañantes entiendan cómo hay que estar cerca de una persona enferma con cáncer. No hay que empujar ni quedarse atrás. Hay que estar al lado, acompañando. Es importante saber cómo hacerlo", zanja Díaz, que mira cómplice y sonriente a Lozano. Ambas resaltan que "por un cáncer nunca se pasa de puntillas".