El documental 'La Palabra Maldita' es proposa "eliminar la vergonya de parlar del suïcidi"

La cinta compta amb la implicació de l'exministra de Sanitat, Carmen Montón, actual ambaixadora observadora permanent del Regne d'Espanya davant l'Organització dels Estats Americans, que ha participat aquest divendres en un esmorzar de treball amb mitjans de per a abordar el documental.

En la trobada també han participat el director del documental, Javier Álvarez, el seu protagonista, Alba Ruiperez, la vocal del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Dolors López, i l'autora del llibre 'La Niña Amarilla', María de Quesada, SEG, assenyala la productora en un comunicat.

El projecte sorgeix de la necessitat de donar veu al suïcidi. Durant l'esmorzar, Carmen Montón ha assegurat que "aquest documental ha sigut un viatge emocionant perquè combat l'estigma i elimina la vergonya de parlar del suïcidi".

Montón també ha posat de manifest que "és una fita que, per fi, s'haja posat el suïcidi i la seua prevenció a l'agenda política espanyola", en referència a l'actual Pla d'Acció 2021-2024 de Salut Mental.

Així mateix, ha destacat que "falta perspectiva de gènere en l'acompanyament a les famílies per a previndre el suïcidi, perquè la societat masclista acaba fent que les dones es vullguen menys i és més cruel amb elles". Per açò, ha insistit que "una societat feminista suposarà un major factor de protecció amb la salut mental".

En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat Dolors López, qui ha remarcat que "per la tradició jueucristiana, la culpa sempre se li acaba adjudicant a les dones, per açò és tan complicat trobar testimoniatges de mares que hagen perdut a les seues filles o fills per suïcidi i és molt més cruel amb les dones". López també ha recordat que "en aquest projecte, estem parlant des de les nostres pròpies vivències personals".

Per la seua banda, Javier Álvarez ha posat l'accent en el que ha suposat la pandèmia de la Covid19 "pel que ha influït en matèria de sensibilització enfront del suïcidi, ja que fins fa poc era un tema completament tabú en els mitjans de comunicació i, amb aquest documental, hem experimentat el canvi que s'ha registrat en els mitjans, a l'hora d'abordar-ho". Álvarez ha remarcat que amb 'La Palabra Maldita' "hem volgut somiar, provocar un canvi i, tres anys després, podem dir que ja és una realitat".

En el transcurs de la trobada, la protagonista de 'La Palabra Maldita', Alba Ruiperez ha ressaltat que "l'autenticitat d'aquest documental radica en la vulnerabilitat, per l'exposició que suposa de les nostres experiències personals".

Una reflexió que també ha compartit María de Quesada, autora de 'La Niña Amarilla', una compilació de relats de suïcidi des de l'amor, qui ha assenyalat que "aquest documental t'obri en canal i et remou sentiments, però la seua finalitat va molt més enllà de la meua pròpia experiència personal perquè l'objectiu és ajudar a moltes famílies".

'La Palabra Maldita' compta amb el patrocini i/o col·laboració d'entitats públiques i privades com Gesop, Janssen-Cilag, la Universitat de València, la Confederació de Salut Mental Espanya i la Generalitat Valenciana, entre unes altres; i està realitzat per Troppemedia, una productora especialitzada en continguts científics, ambientals i soci sanitaris.

El documental es projectarà en el marc del Festival 'Docs València' el pròxim 29 d'octubre a les 18 hores en els Cinemes Lys; i el dia 30 en la Sala Octubre a les 18.30 hores.