Marisa Jara desvela el nombre que ha elegido para su bebé

Marisa Jara está cada vez más cerca de cumplir su "sueño". La modelo anunció su embarazo el pasado mes de septiembre y, este viernes, ha querido compartir públicamente qué nombre ha elegido para su bebé.

Para ello, Jara ha compartido una publicación en su perfil de Instagram en la que muestra su barriguita de cuatro meses de gestación. "¡Ya tenemos nombre para nuestor bebé!", rezan las primeras líneas del texto.

La modelo y su pareja, Miguel Almansa, han decidido que el nombre del pequeño tiene que ser Tomás, "como su abuelo". Y, con el fin de celebrar esta nueva etapa de sus vidas, se han ido juntos a comprar "todo lo que el bebé va a necesitar".

La sevillana, de 41 años, se siente muy ilusionada por su maternidad, pues los altibajos que ha vivido en su vida le han dejado huella, pero no le han impedido pelear por sus objetivos. Por ello se sometió a un largo tratamiento de fertilidad.

"Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé", informó el pasado 16 de septiembre.

"Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso", explicó Jara.

Fueron muchas las personas que la felicitaron tras el feliz anuncio, motivo por el que, al cabo de unos días, agradeció el cariño públicamente. "Os quiero dar las gracias por todas vuestras muestras de cariño y tantas felicitaciones, que las he leído de una en una con todo mi amor", escribió.