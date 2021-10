Rick Margitza, al X Festival de Jazz Contemporani del Jimmy Glass

Grups de diverses tendències mostraran l'actualitat del jazz internacional a través de nou concerts en la Secció Oficial i disset en el seu Off Festival per a presentar els seus treballs més recents, ha explicat Jimmy Glass en un comunicat.

La Secció Oficial del festival s'obrirà el 20 d'octubre amb l'actuació del quartet del gran saxo tenor Rick Margitza, membre de la banda de Miles Davis en els huitanta i noranta, un concert patrocinat per l'associació Gente del Jimmy Glass Jazz.

El dimarts 26 actuarà el trio de la pianista i cantant nord-americà Champian Fulton, activa artista habitual de sales o clubs com el Lincoln Center, Birland, Dizzy's Club Coca-cola o Smalls.

Amb els seus inseparables Kristjan Randalu i Bodek Janke, l'admirat trio del contrabaixista Petros Klampanis actuarà l'endemà, 27 d'octubre.

El quartet del saxo tenor Tobias Meinhart obrirà la programació de novembre amb el pianista Eden Ladin, el contrabaixista Matt Penman i el baterista Obed Calvaire, "una de les millors bases rítmiques de l'actualitat". El trio del guitarrista Tom Ollendorff, nova figura internacional d'aquest instrument, actuarà el dia 4 per a presentar A Song for you.

El dia 9 serà la presentació d'Age of Reason, el nou disc del la superbanda Scopes, amb el pianista Tony Tixier, el saxofonista Matt Chalk, el contrabaixista Tom Berkmann i el baterista Mathias Ruppnig.

Liderat per Sun Mi Hong, la baterista coreana establida als Països Baixos, presentarà el dijous dia 11 el seu jove i reeixit quintet. Estrenarà en Jimmy Glass el seu últim disc, A Self-Strewn Portrait.

El festival es tancarà el 23 de novembre per a celebrar el 30 aniversari del Jimmy Glass amb l'actuació d'una doble banda de grans músics residents a la Comunitat Valenciana dirigida per Perico Sambeat.

OFF FESTIVAL

Paral·lelament a la Secció Oficial, en els disset concerts de l'Off Festival participaran importants músics i formacions, tant nacionals com a internacionals.

Com a avanç del festival, aquesta secció presentarà els dies 15 i 16 d'octubre a joves valors sorgits recentment, provinents de la factoria Sedajazz.

L'associació sense ànim de lucre Gente del Jimmy Glass, creada recentment amb el propòsit fonamental de donar suport a l'activitat del club, i la cervecera Estrella Galícia són patrocinadors d'aquesta edició.