Un congrés reuneix 200 agents britànics perquè coneguen i visquen les destinacions turístiques valencianes

El congrés Intele Travel, esdeveniment que ha reunit agents de viatge britànics, així com turoperadors, empreses de creuer i mitjans de comunicació especialitzats en turisme, procedents del Regne Unit, inclou diverses conferències i jornades amb presentacions de la destinació Comunitat Valenciana així com de la resta de marques turístiques: Castelló, València Turisme, Visit València, Patronat de Turisme Costa Blanca, Alacant i Benidorm.

A més, les destinacions de la Comunitat disposaran durant el congrés d'un espai per a donar a conéixer els atractius de les seues localitats als agents que s'acosten als seus mostradors de consulta.

Així mateix, en el marc d'aquest congrés es desenvolupen diversos viatges de familiarització a diferents destinacions de la Comunitat que pretenen ser una ferramenta perquè els agents coneguen de primera mà la varietat d'oferta natural, gastronòmica, històrica, cultural, o d'oci i puguen oferir als seus clients la Comunitat Valenciana com a destinació turística.

Colomer ha recordat que "el mercat britànic és el nostre principal emissor", per la qual cosa ha apostat per continuar impulsant la promoció en aquest mercat, al mateix temps que ha explicat que "també el mercat americà forma part dels nostres plans".

Ha ressaltat que es tracta d'un territori turístic "en constant evolució amb voluntat de millora" i ha explicat que "més enllà del clima, el sol, la platja, la cultura, la gastronomia, els 22 parcs naturals, el turisme urbà i cultural, hi ha "un estil de vida, una forma d'estar i ser que cridem hospitalitat".

ESFORÇ DESPRÉS DEL COVID

El secretari autonòmic ha explicat que "el món postcovid, després d'hores molt fosques, necessitarà al sector turístic, perquè viatjar formarà part del futur de la humanitat", en aquest sentit ha explicat que segons algunes enquestes "la demanda del turisme internacional creixerà a Espanya un 200% cap a final d'any".

Emiliano Garcia ha donat les gràcies als presents per multiplicar els esforços perquè València seguisca sent l'entorn on els britànics descansen, gaudeixen i descobreixen un territori autèntic i hospitalari. "No dubteu que, des d'ací, també estem invertint tots els nostres esforços per a superar qualsevol contratemps que puga sorgir, i que el vostre viatge a València siga sempre fàcil i còmode",ha indicat.

"La ciutat ha treballat intensament també durant els moments més durs de la pandèmia: sabíem de la importància d'estar preparats per a rebre-vos quan la situació millorara", ha manifestat.

Visit València ha col·laborat amb Turespaña i Turisme Comunitat Valenciana a donar suport a aquest esdeveniment, que suposa la culminació al treball d'un any durant el qual s'han realitzat jornades de formació en línia per a la xarxa d'agents.

"Hem demostrat la capacitat de les nostres empreses per a adaptar-se als diferents protocols d'higiene i seguretat, a les diferents realitats de la pandèmia. No podem negar que la Covid-19 ha portat noves exigències, i que el sector turístic és clau en els reptes als quals ens enfrontem a nivell mundial, com la lluita contra el canvi climàtic. Per açò, hem auditat la petjada de carboni de l'activitat turística, i ens hem compromès a ser una destinació neutraen carboni en 2025", ha declarat el regidor.