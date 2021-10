Los gimnasios exigen prescindir de la mascarilla como en Murcia: España es el único país de Europa que las impone

Los gimnasios españoles reclaman al Gobierno central y a los Gobiernos regionales que pongan fin a la obligatoriedad de llevar mascarillas para practicar deporte en sus recintos. Por el momento, únicamente la Región de Murcia ha aprobado esa medida.

El gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), Alberto García Chápuli, ha criticado, en declaraciones a 20minutos, que España sea "el único país de Europa que sigue manteniendo la obligación de llevar mascarilla en los gimnasios".

Mujer haciendo deporte en el gimnasio. PEXELS

En la actualidad en España, solo en Murcia se puede practicar deporte sin mascarilla mientras que Asturias, Navarra y Extremadura permiten a los clientes quitársela cuando practican deporte de alta intensidad.

"Este concepto es algo etéreo, ya que no se concreta con claridad", indica Alberto García. No obstante, se sobreentiende que practicar yoga o estiramientos, por ejemplo, no es deporte de alta intensidad y se debe llevar la mascarilla, mientras que practicar zumba o cinta de correr sí lo sería,

Un grupo de socios de un gimnasio practica ejercicios con mascarillas. Cedida

El directivo de FNEID se lamenta de que llevar mascarilla sí es un problema para los gimnasios, ya que cifran en un 15% los clientes que no han vuelto por ello. Y subraya que practicar deporte "es algo bueno para la salud". "Se ha demostrado que la gente que realiza actividad física regular ha tenido 8 veces menos posibilidades de fallecer por coronavirus que las que no practicaban deporte", indica Alberto García. En ese sentido, agrega que "de todos los ingresados en UCI por Covid-19 el 80% sufrían obesidad".

Clientes de un gimnasio con mancuernas Cedida

Por todo ello, el gerente de FNEID solicita que la medida que ha aprobado el Gobierno de Murcia "se extienda a toda España" y subraya que "la incidencia es similar al resto de CCAA". Además, subraya que "la tasa de contagios en gimnasios ha sido prácticamente nula, de entre el 0,3% y el 0,4%". "La gente que practica deporte tiene un sistema inmunológico más fuerte", recalca.

La decisión sobre la posible eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los gimnasio depende de cada CCAA, pero a la patronal de las instalaciones deportivas les gustaría que "se tomara una medida general en toda España a través del Consejo Interterritorial de Salud", indica Alberto García.

Importante caída de la facturación

El gerente de FNEID señala que a cierre de 2019 el sector facturó 2.300 millones de euros en España, mientras que la previsión para cierre de 2021 es de "entre un 35 y 40% menos, es una barbaridad". Por ello, urge a las Administraciones Públicas a "dar el paso que necesitamos, hay que quitar la obligatoriedad de la mascarilla".

"Nosotros no somos un centro comercial que les puede dar igual, la mascarilla es muy incómoda cuando se practica deporte y es un hábito de vida saludable", recalca.