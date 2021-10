Empresaris valencians reclamen solucions a curt termini per a pal·liar les pujades dels costos energètics

Un grup d'empresaris, a instàncies de la confederació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana (CEV), ha mantingut una trobada amb directius d'Iberdrola, per a analitzar els efectes que està tenint en les empreses l'augment dels costos energètics i els derivats de les noves càrregues reguladores imposades pel Govern.

Durant la reunió els representants empresarials han mostrat la seua preocupació per l'encariment dels costos de les empreses i la reducció de marges, a causa de la pujada de preus d'elements essencials per a la seua producció, com la llum, el gas o les matèries primeres. En un mercat global, aquests elevats costos llastren la competitivitat de les empreses valencianes, motiu pel qual demanden una normativa clara que d'estabilitat, han indicat en comunicat.

Els empresaris han mostrat també el seu rebuig a la nova taxa a tota l'energia elèctrica no emissora que inclou el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, per l'impacte que tindrà sobre els costos de producció.

Sobre aquest tema han agraït que la Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, es comprometera ahir a revisar alguns punts del Decret per a evitar que les empreses, comerços i indústries amb contractes fixos vegen alterats els seus contractes de subministrament.

En opinió dels empresaris valencians aquesta taxa no sols no soluciona el problema, sinó que pot acréixer-lo, perquè a l'augment de costos se suma la inestabilitat que genera en els diferents sectors i empreses. No obstant això, consideren que la solució no pot arribar només per als contractes fixos, sinó que "s'han de prendre altres mesures que a curt termini eviten que les empreses estiguen sotmeses a unes pujades de preus de l'electricitat, per la volatilitat de preus del mercat, que són inassumibles per a la majoria", han afegit.