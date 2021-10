El Consell concedirà una subvenció de 7,8 milions a Caixabank per a instal·lar 135 caixers en municipis de la Comunitat

Aquesta ajuda permetrà la instal·lació de 135 caixers automàtics que estaran en funcionament des de finals de 2021 o inicis de 2022, i fins al tancament de 2025, per la qual cosa el Consell destinarà 14.500 per any i caixer instal·lat, la qual cosa suposa un import màxim de 1.957.500 euros per exercici complet.

Aquestes subvencions van ser convocades per la Resolució de 16 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, i estan dirigides a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics a través de la instal·lació, manteniment, i posada en funcionament de caixers automàtics en determinats municipis i nuclis de població en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

El procediment de concessió s'ha realitzat en règim de concurrència competitiva, i la comissió de valoració ha procedit a l'avaluació de les sol·licituds presentades i ha formulat proposta de concessió a favor de Caixabank.