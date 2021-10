Barakaldo enviará una carta a los multados en el estado de alarma con los trámites para la devolución de la sanción

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Barakaldo, Ángel Madrazo, ha anunciado este viernes las medidas que se van a tomar en el municipio vizcaíno en relación con las infracciones anuladas por la sentencia del Tribunal Constitucional, aquellas relacionadas con la limitación de la libertad de circulación de las personas.

"Vamos a iniciar el proceso de devolución del dinero de las sanciones de este tipo que ya se han cobrado, al mismo tiempo que dejamos sin efecto las multas impuestas pero que aún estaban sin abonar y archivamos los expedientes que estaban tramitándose", ha explicado.

La Policía Local registró 2.080 denuncias por saltarse la limitación de la libertad de la circulación de las personas durante el primer Estado de Alarma, que se prolongó del 13 de marzo al 20 de mayo de 2020. Con estas denuncias se iniciaron 1.232 expedientes sancionadores.

Hasta la fecha se han pagado 253 sanciones, todas ellas por valor de 601 euros, que se quedaron en 300,50 porque las personas infractoras las han abonado de forma voluntaria. Asimismo, otros 517 expedientes cuentan con un Decreto de resolución, si bien las multas no han sido abonadas.

Por otro lado, ha explicado que, en cuanto se conoció la sentencia del Constitucional, el área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil decidió paralizar aquellos expedientes que se estaban tramitando pero que aún no habían finalizado, que entonces eran 462. Todos esos expedientes van a quedar ahora archivados.

A aquellas personas que han pagado la multa les llegará una carta próximamente indicándoles los trámites para su devolución, ha indicado Madrazo, que ha lamentado "la confusión generada" en las últimas semanas con este asunto en Euskadi por "algunas declaraciones y anuncios institucionales".

EVITAR CONTAGIOS Y MUERTES

A juicio de Ángel Madrazo, las medidas tomadas durante el primer Estado de Alarma fueron "totalmente necesarias" en ese momento para evitar los contagios de covid y, por tanto, "miles de muertes" durante la pandemia. Según ha manifestado, el propio tribunal ha reconocido que la medida "era necesaria y no lo cuestiona", sino que solo anula el instrumento que se utilizó para limitar la movilidad.

En todo caso, ha lamentado que la decisión judicial "no ayuda a que el trabajo policial sea respetado". "Se podría llegar a la conclusión de que los agentes han hecho un trabajo inútil, y no es cierto. Si no se hubieran hecho cumplir las medidas desde el primer momento, habría sido imposible que bajaran los contagios coronovirus", ha valorado el concejal, que ha destacado el "magnífico" trabajo que está realizando la Policía Local y el "excelente comportamiento" de la población.