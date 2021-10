Oltra y Soler se muestran seguros de que habrá acuerdo en la elaboración de Presupuestos de la Generalitat para 2022

Ambos creen que el acuerdo puede llegar antes de que acabe octubre, mes en el que deben presentarse las cuentas ante Les Corts. No obstante, mientras que Soler espera que puedan aprobarse "en tiempo y forma", como en otras ocasiones, para situar a la Comunitat Valenciana en el "mapa del buen gobierno", Oltra dice que aunque "probablemente" sea así, "no sería un cataclismo" si se retrasan unos días.

Ambos se han pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras presentar el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, conocido como 'Ley de Acompañamiento', al ser preguntados por la marcha de la elaboración de los presupuestos, que este año por primera vez, estrenan un nuevo sistema, a través de una comisión política negociadora.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que habrá acuerdo para los presupuestos, al igual que lo ha habido para el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento.

En la misma línea, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que lo que quieren todos los miembros del Gobierno valenciano es que se aprueben los presupuestos para el año que viene. Su intención, además, es que esto se haga, un año más, "en tiempo y forma", un hito que situaría a la Comunitat Valenciana en el "mapa del buen gobierno en el conjunto de las administraciones públicas españolas".

En cuanto a la 'tasa turística' que Compromís y Unides Podem han propuesto implantar dentro de los presupuestos del año que viene, y que está siendo objeto de debate, el conseller Soler considera que "no es el momento adecuado" de introducir esta medida, después de año y medio de pandemia en el que el sector turístico es "el primer sector que peor lo ha pasado".

SOLER: "LA TASA TURÍSTICA NO PUEDE SER MUNICIPAL"

Soler, que ha abogado por la "prudencia", ha señalado que no es que esté en contra de la posibilidad de implantar un impuesto de alojamiento que muchas ciudades turísticas tienen, pero "el problema aquí es que hay muchos modelos turísticos, no solo el de la gran ciudad" y "sería imprudente aplicar un trato uniforme" en todos ellos, ha advertido.

En cuanto a la posibilidad de que sea una 'tasa municipal' en lugar de autonómica, el conseller Vicent Soler ha defendido que "la tasa turística no puede ser municipal" y que "debe ser autonómica". "Lo que no quita que este impuesto de alojamiento tenga que muncipalizarse en el sentido de aplicación, si es que se plantea", porque "los modelos turísticos son muy diversos y lo que es bueno para uno no es bueno para otros".

Una cosa es la competencia, que Soler subraya debería ser autonómica, y otra cosa es la aplicación que "sería una barbaridad total que fuera uniforme", ha insistido.

Además, considera que en caso de ser tomada en cuenta la propuesta, el sector debería ver la forma de mejorar las condiciones de la actividad turística.

En todo caso, el conseller ha señalado que, en todo caso, este tema "se puede discutir en el trámite parlamentario", aunque la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que planteó la medida junto al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha asegurado que el tema sigue en la mesa de la comisión política negociadora.