Recientemente, Nagore Robles no ha dudado en opinar sin tapujos sobre una de sus compañeras de cadena, María Patiño, y no bien, precisamente. De hecho, reafirmó sus palabras en una visita a Sálvame. Pero ahora ha sido la periodista quien ha querido responder duramente.

Además de decir que "va vestida como un cuadro" y que sus extensiones la hacen parecer una "fregona", aseguró que no le "cae bien" y no le "gusta como presentadora".

A la presentadora de Socialité no le han gustado nada estas palabras, y ha querido responder este viernes en Twitter: "Con Mila [Ximénez] no tenía cojones. ¡Perdona, ovarios!".

Pero Nagore Robles tampoco dudó en reaccionar a este mensaje. "No voy a hablar de quién ya no está por respeto. Nunca he tenido miedo a nadie, y eso lo he demostrado durante años comentando cada reality", tuiteó. "No pensé que mi opinión te importaba tanto, pero para quitarle importancia a algo tan básico, te diré que no puedes gustarle a todo el mundo".

Por María Patiño continuó opinando sobre este ataque: "¡No voy a callar ante las injusticias! ¡Jamás voy a claudicar ante el vapuleo gratuito! He toreado toros bravos, nadie me ha regalado nada y no voy a silenciar nada como jamás lo he hecho. La opinión es libre, la humillación nunca, ni a mí, ni a nadie del equipo".

"Cerrar los ojos, respirar profundo y seguir luchando por aquello en lo que creo. Mi pasión, mi forma de vivir... mi profesión. Sin olvidar nunca de dónde vengo y lo afortunada que soy", ha escrito también en Instagram.