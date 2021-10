Puig: "Si el PP valenciano empieza a defender los intereses de la Comunitat, siempre nos pondremos de acuerdo"

Así lo ha aseverado Puig, en la apertura del 40 Congreso del PSOE en València, sobre la iniciativa del dirigente 'popular', que en esa misiva solicita al 'president' una reunión urgente con el fin de ponerse a su disposición para "arreglar", a través de enmiendas, el "ninguneo" que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "está sufriendo la Comunitat Valenciana".

Sobre el paso dado por Mazón se ha pronunciado también el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, quien ha asegurado hoy que el presidente del PPCV "no es un interlocutor válido para hablar de los Presupuestos Generales del Estado, porque si lo fuera estaría ya pidiendo a su partido que no presentara la enmienda a la totalidad a estas cuentas".

El portavoz socialista ha lamentado, en un comunicado, que el PP "ha dejado claro que no quiere estos presupuestos porque están en contra de que haya una partida como la del bono cultural para jóvenes, no quiere una ayuda al alquiler para aquellos jóvenes que ganan menos de 23.000 euros o que se destinen 731 millones para acabar con la pobreza en España".

Para Mata, "el modelo de ingresos y gastos que defiende el PP no tiene nada que ver con las políticas botánicas" y ha añadido que "los presupuestos son ingresos y gastos y el PP se ha alejado muchísimo de los ingresos porque ellos creen que los ricos no tienen que pagar prácticamente nada".

MODELO DE SOCIEDAD

En este sentido, ha advertido de que "difícilmente se puede llegar a incrementar el gasto si no se consiguen ingresos de los que más tienen". De hecho, ha recordado que "los pactos de los presupuestos tienen que ver con el modelo de sociedad que defendemos cada uno y es imposible llegar a acuerdos con quienes creen que los inquilinos son potenciales okupas que no pagan alquileres o que destrozan las viviendas, o quienes creen que la educación no tiene que ser gratis, entre muchas otras cosas"

En este sentido, el síndic socialista ha destacado que "la realidad de estos PGE es que, al margen de las inversiones directas, se nos dota también con 300 millones en transferencias para infraestructuras, con lo que superamos ampliamente nuestra proporción poblacional si se suman todos los factores".

"Lo importante es que estos presupuestos saldrán mejores cuando pasen por el Congreso de los Diputados con el trabajo que realicen los diputados y las diputadas, el PSPV-PSOE hará su trabajo y Mazón puede también hacerlo si le pide a su partido que no presente una enmienda a la totalidad para ver si tienen voluntad de diálogo", ha zanjado.