Puig veu "bona voluntat" en els presidents autonòmics d'arribar a acords per a canviar el finançament

El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha assegurat aquest divendres que hi ha "bona voluntat" entre els presidents autonòmics d'arribar a acords per a reformar el model de finançament autonòmic, insistint que és complex i "no només depèn del PSOE".