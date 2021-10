Lastra recalca que queden més de dos anys per a les generals i que el PSOE tornarà a guanyar

Així ha respost la 'número dos' del partit en ser preguntada sobre el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent a mes d'octubre.

Sense conéixer les dades d'una enquesta que torna a situar el PSOE al capdavant, amb una estimació de vot del 28,5%, però amb el PP retallant distàncies, en anotar-se un 22,1%, Lastra ha comentat que, amb la pandèmia, els ciutadans han entès que el model socialdemòcrata és "el que més afavoreix la ciutadania" i que està servint per a superar aquesta situació des de la unitat i sense "deixar a ningú arrere".

"Estic convençuda que les enquestes seran cada vegada millor per al PSOE, però queden més de dos anys per a les generals", ha abundat, incidint que fins que arriben els socialistes han de "seguir treballant per a avançar en la redistribució i en drets i llibertats".