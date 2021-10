Ximo Puig presidirà el 40 Congrés Federal del Partit Socialista, "un congrés de llum i unitat"

Així ho ha avançat la sotssecretària general del partit, Adriana Lastra, en una compareixença davant els mitjans acompanyada del propi Puig i el secretari d'Organització, Santos Cerdán, abans de l'elecció de la taula del conclave que tindrà lloc aquest dissabte al matí.

"És un orgull enorme acollir el congrés de la recuperació en aquesta primavera de renaixement a l'octubre", ha manifestat el president valencià, un congrés "de colors, llum, unitat i mirada cap a avant a l'eixida de la crisi: Ara volem una etapa socialdemòcrata".

Després d'agrair l'elecció de València com a seu i defendre el paper de la direcció i Pedro Sánchez com a líder, Puig ha augurat que serà un congrés decisiu "no només per als socialistes" i ha garantit que estarà centrat en la cohesió del partit i en el compromís amb els ciutadans. "Allò de qualsevol temps passat va ser millor es veu que no és així", ha dit sobre quina és diferència entre aquest congrés i els anteriors.

LASTRA: "MAI HEM ESTAT EN GUERRA"

Respecte a si el 40 Congrés retorna la pau interna al partit, Lastra ha defès que els socialistes "mai" han estat en guerra, sinó que han mantingut debats intensos i ardus en "èpoques convulses". Ha destacat el treball de presidents autonòmics com Puig i d'alcaldes i diputats del PSOE com a exemple que saben treballar "colze a colze i sempre tots al servei d'Espanya".

Després d'any i mig de "reflexió", ha celebrat el retrobament dels socialistes, "generacions senceres que han transformat aquest país", i ha fet una crida a mostrar "l'orgull d'eixir tots junts de la crisi sense deixar a ningú arrere". "Fa molt que no ens veiem", ha constatat, "en un moment molt especial en el qual han passat moltes coses" des de l'últim congrés entre les quals ha recordat la moció de censura o l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

En clau europea, la 'número dos' del PSOE ha subratllat que són socialdemòcrates i "mai" han renunciat a la socialdemocràcia. També ha augurat que eixiran del congrés amb un projecte "eminentment social, feminista, amb estatuts també feministes i ecologistes".

"Per a aprofundir en la socialdemocràcia, que és el futur i ha d'afrontar nous reptes, volem aportar un granit d'arena amb els nostres companys de la Unió Europea", ha asseverat en relació als governs d'esquerres a Europa. És més, ha destacat que "Pedro Sánchez va ser qui va liderar els fons de recuperació".