Diputació d'Alacant opta als fons europeus de recuperació destinats al foment del comerç en zones turístiques

20M EP

NOTICIA

La Diputació d'Alacant ha concorregut a les ajudes per al foment del comerç en zones turístiques que s'articulen a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resilencia finançat amb Fons Europeus Next Generation. Aquesta línia de subvencions compta amb una dotació de cent milions d'euros per als anys 2021, 2022 i 2023.