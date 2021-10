Ayuntamiento no prevé el incremento de las líneas nocturnas de Tussam con paradas antiacoso ante su escaso uso

Así ha respondido la concejal delegada de Educación, la socialista María Luisa Gómez, a la pregunta realizada en la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento por la concejal no adscrita Sandra Heredia sobre la ampliación de la cobertura de esta iniciativa.

Gómez explica que estas paradas antiacoso se instalaron en la A1 en enero de 2019 en las paradas que cuentan con un mayor número de bajadas de usuarios en este trayecto desde el centro a Pino Montano. Las citadas paradas funcionaban los viernes, sábado y vísperas de festivos sólo de bajada.

Sin embargo, tras analizar los datos de la línea, indica que Tussam comprueba que "se ha hecho un uso bajo de las paradas, prácticamente nulo". "No superan los dos usos diarios y dada la baja utilización se estima que no tiene previsto trasladar esta experiencia a otras líneas nocturnas.

Ante ello, Heredia ha lamentado que "no haya mucha propuesta de mejora" y plantea que quizás las paradas no están funcionando porque "haya que buscar otras medidas con las quejas que están llegando". Entre las medidas, plantea la mejora de protocolos de atención de los conductores de "las personas que se quedan tiradas a determinada hora de la noche en las paradas y ya no tienen otras opciones de transporte público para volver a sus viviendas", poniendo como ejemplo el caso de una joven que quedó "en situación de vulnerabilidad cuando venía de trabajar en el Polígono Isla". "Existió desamparo porque terminaba el servicio de autobús y no llegaba al destino final previsto", añade.

Al respecto, Gómez indica que lamenta el incidente y que se analizará lo ocurrido, agregando que "en cualquier momento ante cualquier incidente cualquier mujer puede acudir al conductor y se le atenderá de la mejor manera posible".