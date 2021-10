Maroto responde a Igea que no puede haber reforma sanitaria sin el respaldo de los vecinos, alcaldes y profesionales

Así se ha pronunciado Maroto, en una rueda de prensa ofrecida en Segovia, a un tuit del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien, en su cuenta personal de Twitter respondía, a su vez, a unas declaraciones del propio portavoz del Senado quien calificó de "insostenible lo que está haciendo la consejera de Sanidad" lo que ha llevado a Fernández Mañueco a dar "un golpe en la mesa" y decir : "hasta aquí hemos llegado en la reforma de la sanidad rural".

En su respuesta a Maroto, el vicepresidente de la Junta ha escrito: "Nunca he visto al presidente dar un golpe sobre la mesa. No es su estilo. En este gobierno se hablan las cosas. Se hace con lealtad y sin presumir. Son las maneras de nuestra tierra. Gobernar no es sacar pecho, es pensar, por encima de todo, en el interés de los ciudadanos".

Ante esta respuesta, Javier Maroto ha explicado que toda la dirección nacional del PP respalda la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, ya que durante la pandemia, el presidente de la Junta "ha ponderado por encima de todo la estabilidad de su Gobierno con mensajes claros de unidad" pero esto no quiere decir "que se compartan todas las decisiones tomadas".

Y es que, según ha precisado Maroto, una vez que esta pandemia "ha dejado atrás los peores de sus efectos" tanto él como Pablo Casado respaldan la decisión de Fernández Mañueco sobre la reforma de la sanidad rural, y es que esta reforma debe ser comprendida y compartida por los habitantes del medio rural, no se puede hacer sin el respaldo de los alcaldes, "que son los primeros en dar la cara en los pueblos", y sin el apoyo de los profesionales de la medicina.

"Quién este de acuerdo con esto, estará de acuerdo conmigo y con Fernández Mañueco pero si alguien tiene un criterio distintos tiene un problema en Castilla y León", ha enfatizado Maroto, quien ha insistido en que el PP quiere que la Sanidad rural sea una "prioridad" por lo que no puede haber un cambio de modelo si no se atiende a los afectados, a los vecinos, a los alcaldes y concejales y a los profesionales de la Sanidad.